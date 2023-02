Daghoroscoop 24 februari - Sterrenbeeld Stier: Jij kunt wat emotioneel zijn!

VANDAAG JARIG

Je kunt zelf veel doen om jouw gezondheid en energie op te krikken. Mijd zorgen en stress en denk niet dat jij het gewicht van de hele wereld moet dragen. Zorg goed voor jouw voeten; masseer ze of laat dat geregeld doen, je maakt ze daardoor niet alleen sterker, het komt jouw hele lichaam ten goede.

STEENBOK RAM

Financieel ziet het er momenteel redelijk positief uit. Denk eens na over een vorm van speculeren maar doe tevoren jouw huiswerk. Houd oren en ogen open zodat je geen kansen mist om indruk te maken op iemand die je terzijde kan staan.

STEENBOK STIER

Jij kunt vandaag wat emotioneel zijn met extra misverstanden als gevolg. Ook de mensen om jou heen kunnen last hebben van hun emoties. Denk maar eens voornamelijk aan jezelf. Een goed moment om te shoppen voor nieuwe kleren.

STEENBOK TWEELINGEN

De kosmos laat weten dat dit een moment is om wat slaap in te halen, je lichaam te verzorgen en de batterijen op te laden. Voor de meesten is dit een creatieve periode en als je je concentreert, kom je met iets moois op de proppen.

STEENBOK KREEFT

De kans bestaat dat jij een deel van de nacht wakker bent geweest, omdat je een hectische agenda hebt. Richt jouw aandacht op de grote lijnen en laat details even links liggen. Neem afstand van een collega die je van jouw werk houdt.

STEENBOK LEEUW

Vermijd elke neiging tot eigenwijsheid. Succes is voor je weggelegd als jij je op jouw werk richt en energie steekt in zakelijke kwesties. Gebruik je gezonde verstand, slimheid en leidinggevende kwaliteiten om kansen te benutten.

STEENBOK MAAGD

Jouw ongerustheid is waarschijnlijk niet reëel. Geloof niet alles wat je ziet en hoort. Zwelg niet in zelfmedelijden en sta open voor een positieve uitkomst als een juridisch probleem zwaar op jouw geweten drukt. Ga naar buiten.

STEENBOK WEEGSCHAAL

Doe en zeg niets waarvan je spijt kunt krijgen. Raak niet betrokken bij riskante speculaties al kan de druk die op jou wordt uitgeoefend toenemen. Zorg dat geldzaken op orde zijn; betaal schulden en controleer bankafschriften.

STEENBOK SCHORPIOEN

De sfeer kan gespannen zijn; misschien heb je slecht geslapen of ben je met het verkeerde been uit bed gestapt. Houd rekening met zakelijke tegenvallers. Draag comfortabele kleding. Plan een verrassing voor jouw geliefde.

STEENBOK BOOGSCHUTTER

Het geluk lacht jou de komende dagen toe. Een beloofde bonus, promotie of salarisverhoging zal je goed doen. Erkenning is een gevolg van inspanningen in het verleden. Probeer opnieuw goede prestaties neer te zetten.

STEENBOK STEENBOK

Er staat je een positieve dag te wachten met een keur aan activiteiten. Die kunnen te maken hebben met public relaties, onderwijs of het promoten van kunst of sport. Wees op alles voorbereid; jouw interesse zal worden geprikkeld.

STEENBOK WATERMAN

Hoe groot of klein jouw woning ook is, het is wat jij ervan maakt. Zorg dat je precies weet waaraan je begint als je een doe-het-zelf project start en dat alles goed is voorbereid voor je met het eigenlijke werk begint. Neem er de tijd voor.

STEENBOK VISSEN

Er lijkt sprake van een straf tempo. Trek genoeg tijd uit voor de e-mails en apps die op antwoord wachten, zodat niets belangrijks jou ontgaat. Luister aandachtig naar hetgeen naasten en vrienden te zeggen hebben en doe er jouw voordeel mee

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.