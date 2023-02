Premium Het beste van De Telegraaf

Uit de krant Carice: ’Mensen denken dat ik een grote Hollywoodster ben’

Door Marion van Es

Carice (links) en Halina proberen werk en privé het liefst te combineren, door samen te werken aan leuke projecten. „We zijn allebei grote nerds.” Ⓒ Foto ANP

Ooit waren actrice Carice van Houten (46) en regisseuse Halina Reijn (47) bijna met elkaar vergroeid. Maar nu Halina naar New York is verhuisd, staat de vriendschap onder druk. Ze voelt zich eenzaam zonder haar hartsvriendin. De bijpraatgesprekken via Zoom werden de start van een nieuw project. Vanaf vandaag maken ze iedere woensdag de podcast Man Up Carice & Halina, waarin ze praten over alles wat hen bezighoudt.