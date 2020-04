Deel 14: ’De roddels zijn immers begonnen’

Kamran (36) en zijn vrouw (32) verwachten eind juli hun eerste kind. Hij is nieuwschef bij De Telegraaf, zij werkt op het hoofdkantoor van een winkelketen. Voor Kamran gaat als toekomstig vader een wereld open. Wekelijks schrijft hij over hetgeen hem verbaast en verrast. Tijdens deze coronatijden moet hij denken aan de zwangerschap van zijn moeder in 1983. Vorige week eindigde hij zijn column in Pakistan. Het is een jaar voor Kamran’s geboorte en zijn ouders zijn net getrouwd. Dit is het vervolg op die column. Deel 14: 25 weken.