De Stiefmoeder deel 2: ‘Half ingezeept is hij nog knapper’

Zondag

De felle lentezon prikt in mijn ogen. Ik knijp ze tot spleetjes en grijp naar mijn bonzende hoofd. Dat laatste wijntje was net te veel van het goede. Voorzichtig draai ik me om. Een lege plek! Is ie nou gewoon weggegaan? Verward pak ik een lang shirt uit de kast en loop ik de trap af. Zodra ik de deur open doe, word ik begroet door de geur van gebakken ei, croissants en vers geperst sinaasappelsap. Leroy staat met zijn rug naar me toe, in zijn boxer, te klungelen met het koffiezetapparaat. Verschrikt draait hij zich om.

‘Goedemorgen slaapkop! Hoop dat je het oké vindt dat ik een ontbijtje heb laten bezorgen. Ik wilde je niet wakker maken.’ Verbaasd knipper ik met mijn ogen. Dit soort mannen bestaan alleen in films, toch? ‘Nee, heel lief juist’, weet ik nog net uit te brengen. Even later zitten we samen aan het ontbijt. We kletsen aan één stuk door en zijn droge humor bezorgt me meer dan eens buikpijn van het lachen.

Terwijl Leroy even later opstaat om te gaan douchen, ruim ik met een veel te grote grijns op mijn gezicht de vaatwasser in. Het is lang geleden dat ik me zo met iemand heb vermaakt. Mijn laatste relatie is zes jaar geleden. Sindsdien ben ik echt wel wat leuke mannen tegengekomen en heb ik er ook een paar mee naar huis genomen, maar de volgende ochtend werkte ik ze zo snel mogelijk de deur uit. Dat kleffe huisje, boompje, beestje is niets voor mij. Althans, dat denk ik. Maar misschien… Leroys stem haalt me uit mijn gedachten. En maar goed ook, want ik loop véél te hard van stapel. ‘Waar liggen de handdoeken?’

Met de lekkerste baddoek die ik heb in mijn handen, klop ik op de deur van de badkamer. Ik hoor Leroy lachen. ‘Kom maar binnen hoor. Je hebt alles toch al gezien.’ Een beetje ongemakkelijk stap ik de inmiddels met stoom gevulde badkamer binnen. Mijn god… wat een lijf. Druipend nat en half ingezeept is ie nog knapper dan ik me herinner van gisterenavond. Als hij ziet dat ik naar hem staar, doet hij de douchedeur open en grijpt hij me bij mijn middel. Zijn natte stoppelbaardje kriebelt tegen mijn kin als hij zijn warme lippen op de mijne zet. Het liefst zou ik ‘m direct bespringen, maar over een uur staan mijn ouders op de stoep en om hem nu al te introduceren, gaat me toch echt te ver. Daarbij: seks hangt in de lucht. Ik denk dat mijn vader ter plekke een rolberoerte zou krijgen.

En dus staan we een half uur later samen in de hal. Nog voordat ik iets kan zeggen, begint hij. ‘Zo gezellig vond ik het niet…’ Daar is die grijns weer. ‘Zullen we het donderdag nog eens proberen?’ Ik geef hem een plagerige duw tegen zijn schouder en ga op mijn tenen staan om hem een kus te geven. ‘Ik vond het ook helemaal niets. Zie je donderdag.’ Nadat ik de deur achter hem heb dichtgedaan, leun ik er dromerig tegenaan. Ik durf het nog niet hardop uit te spreken, maar dit zou ‘m zomaar eens kunnen zijn.

