Hoe overleef je liefdesverdriet?

„Als het goed is, maakt iedereen in zijn of haar leven wel een periode van liefdesverdriet mee. Het klinkt als een dooddoener, maar daar moet je gewoon doorheen. Vaak denk je pas achteraf dat diegene eigenlijk een sukkel was of dat je er veel eerder uit had moeten stappen. Liefdesverdriet kun je beslist traumatisch noemen. Het kan je gedachten heel sterk blijven beheersen en zelfs terugkomen in je dromen, dus in die zin is het een emotionele toestand die immense impact heeft.”

Coronatijdperk

„Mijn indruk is, dat relaties die in de basis goed zijn, alleen maar versterkt zullen worden in deze coronatijd. Je moet je aanpassen op de quarantaine-situatie, maar als je een goede relatie hebt, kun je daarover communiceren met elkaar en moet dat goed komen.

Relaties die al aan het wankelen waren, komen echter in deze coronatijd in de gevarenzone. Daar waar het al niet goed zat, kun je het nu wel schudden. De nabijheid en het continu op elkaars lip zitten, vergroot de kans op ruzie enorm. Het kan zijn dat mensen voor nu nog even bij elkaar blijven om financiële redenen, maar wanneer het leven weer normaal is, verwacht ik dat er flink wat scheidingen zullen volgen.”

Dumpen of gedumpt worden

„Hoeveel last je daarvan hebt, verschilt per persoon en situatie. En ook of je de relatie zelf beëindigt of dat de ander er een punt achter zet. Als je er zelf een einde aan maakt, is het verdriet minder intens dan wanneer het je overkomt. Wanneer je gedumpt wordt, is de klap veel groter. De mededeling dat iemand jou niet meer in zijn of haar leven wil, geeft een knauw aan je eigenwaarde. Je kunt het gevoel krijgen dat je niet goed genoeg bent. Dat knaagt aan alles wat je aan zelfvertrouwen en kracht hebt opgebouwd. Kortom: er is meer leed door liefdesverdriet, dan door wat voor leed dan ook.”

Verwerking

„Hoe verwerk je al dat verdriet? Daar is niet één goede manier voor. De één deelt z’n emoties met zoveel mogelijk mensen, de ander laat er juist niets over los en slikt het weg. Als je wilt uithuilen bij familie en vrienden, moet je natuurlijk wel het geluk hebben dat zij hiervoor open staan.

Sommige mensen zijn heel goed in staat om alles wat ze aan verdriet en pijn ervaren, weg te stoppen door zich volledig te storten op hun werk of een andere afleiding. Dat vind ik heel knap, want dat is niet makkelijk. Je moet iets verzinnen om de strijd met je emoties te kunnen winnen. Denk hierbij aan veel sporten, schilderen of een andere hobby waar je je volledig op kunt richten.”

Depressie

„Als je gevoelig bent voor depressiviteit, is de kans redelijk groot dat je door liefdesverdriet daarin wegzinkt. Ik denk dat van de tien mensen die door een depressie gaan, zo’n 60% last heeft van een gebroken hart. Liefdesverdriet richt dus veel schade aan. Mensen kunnen niet werken, eten en slapen. Sommigen moeten zelfs opgenomen worden in een psychiatrische instelling, omdat zij zich zo vastzetten in het verlies van hun liefde.”

Nieuwe liefde

„Getroost worden door een arm om je heen gaat moeilijk nu. Probeer daarom steun te halen uit goede gesprekken en knuffel met je huisdier als je die hebt. Dat is niet helemaal hetzelfde, maar kan ook heel troostrijk zijn. Je maakt dan blijdschapshormonen aan en die helpen je er uiteindelijk weer bovenop. Maar verreweg het beste medicijn tegen liefdesverdriet is een nieuwe liefde. Door het nieuwe geluk kun je de gebroken relatie achter je laten en inzien dat het echt beter is zo.”