Zo versterk je het immuunsysteem ook tijdens de herfst

Wat is het immuunsysteem?

Om je immuunsysteem te kunnen versterken, is het belangrijk dat je begrijpt wat het precies inhoudt. Want wat is je immuunsysteem eigenlijk? „Het immuunsysteem is een complex systeem dat je tegen infecties met vreemde micro-organismen, zoals virussen, bacteriën, schimmels of parasieten beschermt”, aldus Groenenberg.

Hoe werkt het immuunsysteem?

Bij het immuunsysteem kun je spreken van een niet-specifieke en een specifieke afweer. De niet-specifieke of aangeboren afweer richt zich op alle soorten ziekteverwekkers die het lichaam binnendringen met een algemene reactie waarbij ziekteverwekkers worden gedood.

De naam zegt het misschien al, maar bij de specifieke of aangeleerde afweer specialiseert een deel van de afweercellen zich in het herkennen en onschadelijk maken van één bepaalde ziekteverwekker. Als de ziekteverwerker snel door het lichaam wordt verspreid, kan het voorkomen dat de algemene afweer niet in staat is om de ziekteverwekkers te vernietigen. De specifieke afweer is dan noodzakelijk om het lichaam te beschermen.

Hoe kun je het immuunsysteem versterken?

Volgens Groenenberg is het lastig om te zeggen wanneer je van een sterk of verzwakt immuunsysteem kunt spreken. „Het immuunsysteem is heel complex. Als je regelmatig getroffen wordt door de griep, kan het zo zijn dat je een verzwakt immuunsysteem hebt, maar het kan ook dat je gewoon pure pech hebt. Natuurlijk kun je preventief wel een aantal voorzorgsmaatregelen nemen.”

„Een gezonde leefstijl hoort de normale werking van het immuunsysteem voldoende te ondersteunen. Het is dus belangrijk dat je gezond eet en voldoende beweegt en slaapt. Ook langdurige stress kan ervoor zorgen dat een ziekteverwekker er eerder doorheen glipt. Het is dus belangrijk dat je ook voldoende rust en niet te veel hooi op je vork neemt.”

Maar hoe ziet een gezond voedingspatroon er precies uit? „Eet elke dag genoeg uit elk vak van de Schijf van Vijf en varieer binnen de vakken. In een notendop komt dat neer op: eet voldoende peulvruchten, ongezouten noten, groenten, fruit, olie en volkorenproducten. Het is ook belangrijk dat je ongeveer anderhalf tot twee liter water per dag drinkt”, vertelt Groenenberg.

Het is aangetoond dat een aantal vitamines de normale werking van je immuunsysteem ondersteunt. Het gaat dan om vitamine A, C, D, foliumzuur, B6 en B12. „Maar als je gezond en gevarieerd eet, haal je die vitamines voldoende uit je voeding (of uit zonlicht in het geval van vitamine D). Niet iedereen haalt voldoende vitamine D uit zonlicht en voeding. Voor deze mensen geldt een suppletieadvies. Het is echter niet zo dat er een pilletje is dat je immuunsysteem een enorme boost geeft. Er is geen quick fix, daar is het immuunsysteem te complex voor. Als je ervoor kiest een supplement te gebruiken, waak er dan voor dat er niet meer dan 100% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van een stof in zit. Als er meer in zit dan kan dit schadelijk kan zijn voor je gezondheid.”

Ook goede ventilatie kan ervoor zorgen dat je minder snel besmet wordt met eventuele ziekteverwekkers. „In de herfst en winter is de luchtkwaliteit minder goed, omdat je meer binnen leeft is het belangrijk dat je ruimtes goed blijft ventileren, dan hebben virussen minder kans om zich snel te verspreiden.”

Voedingssupplementen en corona

De besmettingscijfers van het coronavirus lopen de laatste weken ook weer op. Zijn er bepaalde voedingssupplementen die ons daar extra tegen kunnen beschermen? „Het is belangrijk dat je gezond leeft en de maatregelen van de overheid opvolgt. Vorig jaar werd er beweerd dat een aantal voedingssupplementen ervoor zouden zorgen dat je beter beschermd bent tegen het coronavirus, maar hier is geen bewijs voor. Dit zijn meer marketingtrucjes geweest”, aldus Groenenberg.

Meer weten over het immuunsysteem?

