Polyamorie Files 85: Ella voelt zich sexy, geliefd en verwend

In bad sluit ik mijn ogen en probeer ik de parenclub uit mijn hoofd te zetten. Ergens wil ik erom lachen, maar tegelijkertijd schaam ik me ook. Onder water doe ik mijn ogen open en zie hoe het licht van de kaarsjes weerkaatst in het water. Het liefst zou ik voor altijd in deze donkere bubbel blijven. Als ik opeens een gedaante zie verschijnen in de badkamer schrik ik me een ongeluk en schiet ik omhoog.

Schrik

Proestend ga ik rechtop zitten en het water druipt uit mijn neus. Geschrokken kijk ik omhoog naar Jeff die keihard staat te lachen. „Oh sorry schat, dat ik je zo laat schrikken!” Boos hap ik naar adem en ik ben al klaar om scheldend uit bad te komen, als ik hem nog eens goed bekijk terwijl ik het water uit mijn ogen wrijf. Jeff staat poedelnaakt in de badkamer met twee pizzadozen in zijn handen. Ik weet niet wat ik moet zeggen.

Triomfantelijk draait hij een rondje in de badkamer met de pizzadozen. „Je zal wel trek hebben! Ik ben helemaal naar die ene pizzeria in de stad gereden die zo laat nog open is en heb je favoriete pizza gehaald. Mag ik erbij komen zitten?”

Zonder mijn antwoord af te wachten, duwt hij de pizzadozen in mijn handen en stapt het bad in. Onhandig schuif ik naar achteren en als hij eenmaal zit, voel ik de slappe lach naar boven komen.

Kriebels

Kijk ons nu zitten in dat bad. Het klinkt altijd zo romantisch om samen in bad te gaan, maar eigenlijk is er precies te weinig ruimte om echt comfortabel te zitten. Jeff zet de pizzadozen op de kant van het bad en pakt er een punt uit. Hij buigt naar voren en geeft me een kus op mijn mond. De pizzapunt valt in het water en samen lachen we om de champignons die nu in het water drijven.

Ik voel me ontzettend opgelucht omdat Jeff blijkbaar toch niet boos is en vooral omdat hij hier is. Bij mij. En nergens anders. Ik prop mijn mond vol met pizza, want ja, ik had inderdaad trek. Met volle mond maken we grapjes over de parenclub en eindelijk voel ik weer eens de kriebels in mijn buik die ik lang niet voor Jeff heb gevoeld. Als hij een grappige poging doet om mij na te doen, duw ik een pizzapunt in zijn gezicht en stap ik snel uit bad.

Verdriet

De volgende ochtend word ik wakker van Jeffs gesnurk. Ik wurm mezelf los uit zijn armen en glip het bed uit om te plassen. In de gang glij ik uit over een stuk pizza en ik bekijk de ravage van champignons en salami in het bad.

Snel trek ik de stop uit het bad en ga plassen. Als ik even later weer tegen Jeff aan wil kruipen, is het bed leeg. In mijn ochtendjas ga ik naar beneden, waar Jeff koffie staat te maken. Hij kust me lang op mijn mond en ik voel dat de kriebels van gisteravond er nog steeds zijn.

De rest van de ochtend blijven we in bed en ik voel me fantastisch. Sexy, geliefd, gehoord en vooral verwend. Om twaalf uur stapt Jeff uit bed. „Ik ga de kinderen halen eind van de middag, maar ik moet zo eerst nog even langs Jackie.” Zijn woorden zorgen ervoor dat ik met een steek in mijn hart weer terug ben in de realiteit. „Ik wil het niet Jeff. Je moet hier blijven.” Ik trek aan zijn arm in een poging hem terug in bed te krijgen en voel hoe de tranen in mijn ogen prikken.

