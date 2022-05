Daghoroscoop 3 mei - Luister naar je intuïtie, Kreeft!

VANDAAG JARIG

Er lijkt sprake van veelvuldig reizen voor jouw werk. Houd rekening met veeleisende leidinggevers. Het beste wat je kunt doen is ze geven wat ze vragen als dat mogelijk is, en zelfs nog wat meer. Jouw liefdesleven kan worden getest, zowel door je houding als door de standvastigheid van de ander.

RAM

Dankzij hard werken heb je een betrouwbare reputatie opgebouwd. Je zult geprezen worden. Trakteer jezelf maar eens op iets bijzonders. Neem geen besluit waar je nog niet aan toe bent als iemand je probeert onder druk te zetten.

STIER

Je kunt voor een dilemma worden geplaatst. Misschien wil je op reis maar weet je niet waarheen. Neem brochures door en kijk op het internet. Degenen onder je die een huwelijk overwegen kunnen nu besluiten de grote stap te wagen.

TWEELINGEN

Een gesprek kan motivaties onthullen die eerder onderbelicht waren en die je in de richting van een onethisch compromis willen dwingen. Blijf eerlijk en zeg voor welk dilemma je staat. Ga niet te snel met iets akkoord.

KREEFT

Als je doelgericht aan de slag gaat krijgt je meer voor elkaar dan je denkt. Reken af met het gevoel dat je misschien iets mist. Luister in een emotionele situatie naar jouw intuïtie; je kunt iets of iemand verkeerd begrepen hebben.

LEEUW

Door vroeg te beginnen biedt deze dag ruimte om veel te doen in een rustig tempo. Ga gedisciplineerd te werk. Maak gebruik van jouw gave twee dingen tegelijk te kunnen doen. Een medische check up kan bevestigen wat je al vermoedde.

MAAGD

Maak je wel optimaal gebruik van je vaardigheden? Voel je niet schuldig als je jouw eigen gang gaat. Relaties kunnen gebukt gaan onder intriges, wantrouwen, twijfel en onzekerheid. Er kan een leugen aan het licht komen.

WEEGSCHAAL

Het financiële plaatje ziet er goed uit. Een afspraak verloopt plezierig en misschien heb je binnenkort iets te vieren. Geheimhouding en voorzichtigheid zijn van belang. Betrokkenheid bij iemand zijn tegenslag kan je opbreken.

SCHORPIOEN

Vanochtend kan de sfeer geïrriteerd zijn; laat jouw dag niet verpesten door het humeur van anderen. Je bereikt veel als je snel aan de gang gaat. Een medische ingreep verloopt goed; heb je die uitgesteld, maak dan nu een afspraak.

BOOGSCHUTTER

Financiële zaken moeten voorrang hebben. Vlooi elk contract na op fouten. Ironisch genoeg kun je midden in een gespannen situatie met jouw partner diens steun nodig hebben. Dat wordt een test voor je innerlijke kracht.

STEENBOK

Je kunt wat onzeker zijn. Voor jezelf opkomen is niet hetzelfde als zelfzuchtig zijn. Ga er niet van uit dat anderen zullen zorgen voor hetgeen je wilt. Op het gebeid van contracten of aankopen kun je teleurgesteld worden.

WATERMAN

Negatieve invloeden kunnen je angstig maken zonder dat je begrijpt waarom. Wapen je als je weet op welk terrein je kwetsbaar bent. Door jouw reacties te analyseren krijg je meer vat op je gedrag en kun je daar iets aan veranderen.

VISSEN

Een vroegere partner of vriend(in) kan uit het niets opduiken. Het kan een leuke ervaring zijn maar het leven is intussen verder gegaan. Word niet het slachtoffer van een doortrapt spelletje. Laat je niet in met dubieuze zaken en leen geen geld.

