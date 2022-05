Premium Het beste van De Telegraaf

'Dit kun je zelf doen om een depressie te voorkomen'

Door Jeffrey Wijnberg

„Omdat ik persoonlijk ook kwetsbaar ben voor depressiviteit, wend ik elk beschikbaar middel aan om goed gestemd te blijven.”

Voor volksziekte nummer één, de depressie, zijn gelukkig effectieve geneesmiddelen beschikbaar. Deze antidepressiva worden door de huisarts of psychiater vaak voorgeschreven. Voor sommige patiënten is dit voldoende. Maar voor de meeste mensen die aan een depressie lijden, is er echt wel wat meer nodig. Voor het gemak noem ik deze andere middelen ook antidepressiva, maar dan meer van het natuurlijke soort. Ik heb het over alles wat de mens zelf kan doen om een depressie buiten de deur te houden.