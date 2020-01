’Een kind vragen zich voor een camera uit te kleden: dát is niet eerlijk’

Nederland heeft er een kersvers #metoo-schandaal bij. Dit keer is het YouTube-ster Kaj van der Ree die grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond bij minderjarigen – althans, zo luiden de beschuldigingen. Kaj zou meerdere meisjes hebben gepusht en gedwongen zich voor de webcam uit te kleden. En die meisjes deden dat, want dit was niet zomaar ’een volwassen man’, dit was hun idool – of hoe je het tegenwoordig ook noemt.

Ontmaagden

Nadat Kaj vorige week in een kwaad daglicht kwam te staan omdat hij in een ouder filmpje collega-YouTubster Nikkie de Jager (NikkieTutorials) probeerde te outen als transgender, ging de beerput open. Kaj was door dat filmpje over Nikkie plotseling een bewezen hufter, wat andere vrouwen blijkbaar de kracht heeft gegeven wat aanvullende informatie over hem te delen. Ook Lisa deed haar verhaal op social media: „Toen ik 14 was stuurde hij me foto’s van zijn piem en liet hem zien op Skype en zei ’met deze ga ik je ontmaagden’.” Kajs graf was gegraven. Alle informatie betekende in no-time het einde van zijn carrière.

Voetstuk

Kaj heeft inmiddels bekend online seksueel contact te hebben gehad met minderjarige meisjes. Hij bood zijn excuses aan en hoopt dat iedereen hem kan vergeven. Hij was vereerd door de aandacht en zich niet bewust van de implicaties van zijn gedrag, schrijft hij. Tja. Dan sta je natuurlijk wel een heel eind buiten de realiteit, niet? Dan heb je het leven niet helemaal begrepen. De bekentenis van Kaj doet hem niet bij iedereen van zijn voetstuk vallen, zoals je zou verwachten. Nee, er zijn ook mensen die de vermeende slachtoffers aanvallen.

Online shitstorm

Een 21-jarige vrouw met de dood bedreigen omdat ze vertelt wat er in haar puberteit is gebeurd; waar zit je dan met je verstand? Ben je dan gewoon geestelijk nog niet helemaal gerijpt of mis je werkelijk ieder empathisch vermogen dan wel fatsoen? Natuurlijk kan ze theoretisch een aandachtziek figuur zijn, maar wat nou als dat niét het geval is? Stel je eens in dat het je zus of dochter is overkomen en ze krijgt bovenop alle ellende ook nog een online shitstorm over zich heen. Dat is toch niet goed te praten?

Vergrootglas

Eens: dit soort zaken hoort niet publiekelijk te worden uitgevochten. Dit soort beschuldigingen uit je niet op social media, maar aan een desk bij de politie. Aan de andere kant: als een man zich zo schandalig gedraagt, verspeelt ie wat mij betreft ook wel al zijn recht op een nette behandeling. En zoals alle roem en aandacht bij het leven een bekende YouTuber hoort, is dit ook een aspect van je baan. Je kunt weinig ’ongezien’ doen. Je ligt onder een vergrootglas. Dan ga je nu ook maar onder dat vergrootglas liggen creperen.

Zieke commentaren

Ik lees online vrij zieke commentaren. „Als je zelf foto’s stuurt, moet je later niet gaan zitten janken. Mannen zijn nou eenmaal seksistisch, deal wit it. Die hele #metoo beweging slaat een beetje door. Er hoeft maar één iemand wat te roepen en hup, meteen is iemands carrière naar de knoppen. Zo niet eerlijk.” Wat een waanzin. Een kind vragen zich voor een camera uit te kleden: dát is niet eerlijk.

Webcam

Weer een ander iemand stelt dat Kaj ’geen moord heeft gepleegd’ – zij adviseert het gewoon niet toe te laten dat iemand zich voor een webcam aftrekt. Ongelooflijk. We hebben het hier over 14- of 15-jarige meisjes. Kinderen die vol adoratie een YouTuber volgen en geen idee hebben van de complete geschiftheid van de verzoeken die ze krijgen. Je moet wel heel sterk in je schoenen staan, wil je niet doen wat zo’n man je vraagt.

Sterke zaak

De meisjes van toen, die nu vrouwen zijn en eindelijk durven te vertellen wat ze is overkomen, verdienen geen doodsbedreigingen. Ze verdienen geen reacties waarin de schuld niet bij hém, maar bij hén wordt gelegd. Laat ze gewoon met rust. Laat ze zich verenigen en met elkaar aan een sterke zaak bouwen. En als je ze niet kunt steunen, hou dan gewoon je mond.

