Kinderen met Davidsterren; deze ouders gaan te ver.

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws en in de media. Dit keer over de demonstratiemars van Actiegroep Viruswaarheid, van Scheveningen naar het Malieveld in Den Haag. ‘Je kind met een kartonnen gele ster opgespeld voor je karretje spannen, zegt genoeg over de complete gestoordheid van deze lui. Betrek je kind niet bij je waanbeelden.’