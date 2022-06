Lenna (42) is als baby besneden: ’Ik voelde me geen vrouw meer’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Dat hangt van het moment af. Ik kan me door mijn levenservaring soms een stuk ouder voelen, maar als ik met mijn zoontje aan het spelen ben, voel ik me weer net een kind. Mensen vinden het vaak lastig om mijn leeftijd in te schatten. Meestal denken ze dat ik eind twintig of begin dertig ben. Ik ben maar 1.50 meter en heb nog weinig rimpels. Ook draag ik weinig make-up, waardoor ik er automatisch iets jonger uitzie.”

Heb je een beautygeheim?

„Niet echt, ik heb geen favoriete crèmes of andere beautyproducten. Ik denk dat schoonheid van binnenuit komt en dat mijn beautygeheim eerder de manier is waarop ik in het leven sta. Ik geloof erin dat alles gebeurt met een reden en probeer altijd positief te blijven. Al is dit voor mij ook niet altijd even vanzelfsprekend geweest.

Ik kwam erachter dat ik als baby besneden ben, toen ik op mijn 25ste mijn biologische moeder ging opzoeken in Indonesië. Opeens vielen voor mij zoveel dingen op z’n plek. Ik begreep eindelijk waarom seks voor mij vaak oncomfortabel voelde. Tegelijkertijd verloor ik ook mijn zelfvertrouwen. Ik voelde me geen vrouw meer en had veel moeite om mezelf nog intiem op te stellen.

Ik werd geestelijk ziek en raakte in een maand tijd mijn baan, relatie en huis kwijt. Gelukkig ben ik hier door therapie alleen maar sterker uitgekomen en zie ik het inmiddels als onderdeel van wie ik ben. Nu ik 42 jaar ben, voel ik me daarom juist sterker dan ooit te voren.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn ogen en kont. Ik heb gewoon een goede kont, verder wijd ik daar maar niet over uit, haha. Mijn ogen vind ik mooi, omdat ze stralen. Ze zijn nooit dof. Hierdoor zie ik er altijd gelukkig uit. In mijn woonkamer hangt een foto van mij die is gemaakt tijdens een moeilijke periode in mijn leven. Ik weet dat ik destijds eigenlijk doodongelukkig was, maar van familie en vrienden krijg ik steevast te horen dat ik er zo gelukkig uitzie op die foto.”

Waarmee ben je minder blij?

„Met mijn borsten, ik heb een kleine B-cup. Het had mooier geweest als ze iets meer in verhouding waren met de rest van mijn lichaam. Het voordeel is dat ze door het kleine formaat nog niet zijn gaan hangen.

Met mijn B-cup had ik vooral moeite toen ik erachter kwam dat ik als baby besneden ben. Het voelde alsof mijn vrouwelijkheid was afgepakt en daarom heb ik destijds wel even overwogen om mijn borsten te laten vergroten. Ik sluit het nog steeds niet uit, maar voor nu ben ik tevreden. Er zijn belangrijkere zaken in het leven.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Zeker, als ik kijk naar mijn ontwikkeling op werk- en privégebied, heb ik veel bereikt. Ik ben echter wel van mening dat ik er nog niet ben. Ik ben waar ik had willen zijn, maar dat betekent niet dat het hier stopt.

Ik wil vrouwen, die meer intimiteit willen, een stem geven. Daarom heb ik sinds december naast mijn andere werkzaamheden ook een maatschappelijke onderneming opgericht, intiemzijn.nl. Vanuit mijn eigen ervaring hoop ik hiermee ook andere vrouwen te helpen. Het staat nu nog in de kinderschoenen, maar ik hoop dat ik hier in de toekomst heel veel vrouwen mee kan bereiken.”

Wat houdt je jong?

„Mijn zoon en zijn vriendjes en vriendinnetjes. Ik vind het fantastisch als ze blijven logeren of mee-eten. Ik ben een gezelligheidsdier en vind het heerlijk om te zien hoe zij zich uren kunnen vermaken. Met die kinderen kan ik de grootste lol hebben.

Het maakt niet uit of het nu Kerstmis of een gewone doordeweekse dag is; ik pak gewoon het gourmetstel uit de kast! Zijn vrienden kunnen dat haast niet geloven, maar vinden het daarom reuze gezellig bij ons thuis. Ik krijg daar gelukkig zelf ook enorm veel energie van en maak er daarom graag tijd voor vrij.”

Heb je een levensles?

„Het glas is halfvol. Kijk daarom altijd naar de alternatieven. In het leven zal niet alles gaan zoals jij wilt. Je hebt niet alles in de hand. We leven in een universum en jij bent een schakel. Gebeurt er iets wat voor jou negatief uitpakt? Bedenk dan dat dit voor een ander misschien juist iets positiefs kan zijn. Alles gebeurt met een reden. En onthoud: Jij bent niet het middelpunt van het bestaan. Probeer daarom van elke dag het beste te maken. Je leeft ten slotte maar één keer.”

