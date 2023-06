‘Ik verlang naar mijn minnares: we genieten echt van elkaar’

„Ik ben al sinds mijn studententijd samen met mijn jeugdliefde, dit jaar zijn we 21 jaar getrouwd. We hebben twee puberzonen, een hond, een fijne woning en ieder een baan waar we tevreden mee zijn. We leiden een rustig leven en zo is ons seksleven ook. Beleefd en stil, want onze jongens mogen natuurlijk niets horen. Ik ben tevreden, maar het mag wat mij betreft wel spannender. En vaker.

Ik werk fulltime en door heel Nederland, waardoor ik met veel mensen contact heb. Ook met vrouwen, maar dat is altijd zo geweest. Ik heb bijvoorbeeld vriendinnen bij mijn fietsvereniging en drink iedere paar maanden een kopje koffie met een vriendin van vroeger. In al die jaren heb ik me maar één keer aangetrokken gevoeld door een andere vrouw. Dat voelde niet goed, want zoals ik al zei: ik ben een tevreden man die houdt van zijn vrouw. Ik deed er daarom niks mee en ging verder met mijn leven. Tot die ene ontmoeting, ongeveer een jaar geleden.

Bliksem

Ik moest naar een congres om het bedrijf waarvoor ik werk te representeren. Het was alleen maar handjes schudden, niks aan. En toen zag ik haar. Ze keek op haar mobieltje en werd geroepen door, ik denk, een collega. Ze keek op en onze blikken kruisten. Bliksem ging door me heen. Ik hapte naar adem. Overdonderd liep ik naar haar toe en stelde me aan haar voor. Haar haren glansden, ze had mooie volle lippen en haar ogen waren zó helder en sprankelend…

Qua postuur was ze echt Nederlands: brede heupen, een goede kont, maat 42/44. Ondanks dat ze zes jaar ouder dan ik bleek te zijn, leek ze tien jaar jonger. Ze zag er zelfstandig en krachtig uit, ze straalde, ze vulde de ruimte met energie. Ik wist niet wat me overkwam, zoiets had ik nog nooit meegemaakt! Alles wat ik bij mijn vrouw niet (meer) zag, had zij.

Naaktfoto’s

We wisselden nummers uit en hielden contact. Ze had duistere humor, kon tegen een stootje en het contact werd intensiever. Intiemer zelfs. Beiden voelden we de seksuele spanning en stuurden elkaar op een onbevangen avond pikante foto’s. Dat werden al snel naaktfoto’s. Ze was net als ik getrouwd en we wisten allebei dat we fout bezig waren. Maar het voelde zo goed...

Na enkele maanden spraken we af. Het was de beste avond van mijn leven, ook al was ik enorm nerveus. Was ik wel goed genoeg voor haar? Zij vervulde al mijn seksdromen. En zelfs meer! We spraken af dat het geen eenmalig avontuur zou worden. En maar goed ook, want het zou anders ondraaglijk zijn geworden.

Pure lust

Overdag verlangen we naar elkaar. Mijn minnares is een vrij direct type, dus ze appt regelmatig: ‘Heb je zin?’ Dan spreken we ergens af. Lekker knus in een hotel, ordinair op de achterbank van haar auto, avontuurlijk in het bos of we doen een vluggertje in het toilet van het café waar we afspreken. We genieten écht van elkaar. ‘Het is gewoon pure lust,’ zeggen we altijd.

Niemand weet ervan. Het lukt me tot nu toe om mijn gezin genoeg aandacht te geven. En ik vrij nog regelmatig met mijn vrouw. Maar ik merk dat dat steeds lastiger wordt. Ik denk namelijk vaker aan mijn minnares dan goed is. Ik ruik haar parfum als ze er niet is, ook al spring ik meteen onder de douche nadat ik bij haar ben geweest. Als we allebei single waren, zouden we zonder twijfel voor elkaar gaan. Nu blijft het ons geheim...”

