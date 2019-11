Ze had de hoofdrol in een slechte film, en zelf was ze er niet eens bewust bij. Monique Breugem (41) en haar dochters Lara (13), Britt (11) en Tess (8) kregen vorig jaar een koolstofmonoxidevergiftiging. Zijzelf raakte in coma, en kon het bijna niet meer navertellen.