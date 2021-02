’Heerlijk dat er geen gasten op onze bruiloft komen’

„Het plan was om afgelopen zomer het jawoord te geven aan elkaar, voor de ogen van de ruim tweehonderd genodigde gasten. Wat was het een teleurstelling toen we onze bruiloft moesten annuleren, maar zonder gasten geen feest. Dacht ik...

Verlovingsfeest

Tot de eerste lockdown had ik een rijk sociaal leven. Ik werkte in een nachtclub als barvrouw en had meerdere feestjes per week. Het kwam vaak voor dat ik degene was die het licht uitdeed. Ik stond graag in het middelpunt van de belangstelling en alles moest over the top.

Dat mijn vriend me na zeven jaar ein-de-lijk ten huwelijk had gevraagd, moest destijds dan ook groots gevierd worden met een verlovingsfeest. We huurden de kroeg af waar we elkaar hadden leren kennen en zorgden ervoor dat onze gasten niets tekort kwamen. Onze bruiloft hadden we precies een jaar later gepland.

Eenzaam

En toen kwam de lockdown. Mijn leven stond letterlijk stil: geen werk, geen feestjes. Mijn verloofde en ik spraken met elkaar af om zo min mogelijk mensen te zien, aangezien hij met kwetsbare mensen werkt. Er was slechts een vriendin die mijn lockdown-maatje werd, met haar sprak ik een keer per week af om een rondje te lopen.

Als ik terugdenk aan de tijd dat ik alle andere dagen aaneengesloten thuiszat, voel ik de eenzaamheid weer opkomen. Er waren dagen dat ik alleen van mijn bed naar het toilet of de koelkast liep. Ik was mezelf aan het verslonzen en soms kon ik alleen maar huilen. Van al mijn ‘geweldige’ vrienden uit het nachtleven heb ik nooit meer iets gehoord. Zelfs geen appje. Pas nu zie ik hoe oppervlakkig mijn vriendschappen eigenlijk waren.

Bakken met geld

Bij het afzeggen van onze bruiloft hebben mijn verloofde en ik meteen een nieuwe datum geprikt. We kozen voor april 2021, want dan zou alles toch wel weer normaal zijn? Wisten wij veel… Hoe dichterbij de datum kwam, hoe meer we het er over gingen hebben over wat we eigenlijk écht wilden.

Waar ik in het begin stellig zei dat de ruim tweehonderd mensen op de gastenlijst absoluut niet mochten ontbreken, ging ik daar meer en meer anders over denken. Waarom zouden we bakken met geld uitgeven voor een fantastisch feest voor mensen die we al een jaar niet meer spraken? Nee, dat plezier gunnen we ze niet.

Juist nu

Daarom hebben we besloten om de bruiloft gewoon door te laten gaan. Juist nu. Nu kunnen we corona namelijk nog als smoes gebruiken. Bovendien weten we het nu meer dan ooit: we trouwen omdat we van elkaar houden, niet om andere mensen te pleasen. Ik ben benieuwd hoeveel felicitaties we zullen ontvangen…”

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.