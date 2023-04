’Ik heb een rijbewijs, maar al twintig jaar niet meer achter het stuur gezeten’

Auto

Eva Groeneveld (40) werkt als backoffice manager, heeft een relatie en drie kinderen (19, 19 en 9). Ze pakt altijd de auto.

„Het is iets psychisch bij mij, want heel nare ervaringen met het OV heb ik niet. Ik kan er gewoon niet tegen dat een ander voor mij bepaalt hoe laat ik moet vertrekken en hoe laat ik weer terug moet. Een beetje puberaal gedrag voor iemand van 40, haha. Ik vond het als kind al vreselijk om met het OV te reizen. Dan kwam de bus weer te laat, dan ging er weer iemand naast me zitten die tegen me begon te praten; op die leeftijd wilde ik dat helemaal niet.

Een paar maanden geleden heb ik toevallig weer eens met het OV gereisd voor een vrijgezellenfeest. Iedereen moest vreselijk lachen toen ik stond te rommelen met mijn chipkaart waar geen tegoed op bleek te staan. ’Ik bel mijn man wel, die komt me zo wel ophalen,’ heb ik geroepen. En dat deed hij ook.

Mijn dochters van 19 hebben al net zo’n hekel aan de bus en trein als ik. Ze hebben inmiddels allebei een eigen auto. Hun OV-jaarkaart is amper gebruikt.

Ik doe ook alles met de auto, althans, als het niet met de fiets kan. Vooral in de zomer fiets ik veel. Ik denk dat ik een te onafhankelijk persoon ben om afhankelijk te zijn van het openbaar vervoer. Ook het feit dat je steeds moet opletten waar je eruit moet en dat er dan net geen halte zit op de plek waar jij moet zijn. Nee, het is aan mij echt niet besteed.”

Trein

Fleur Veldkamp (45) is diëtist in een verpleeghuis en blogger op mamasliefste.nl, heeft een relatie en twee kinderen (14 en 10). Ze doet alles met het OV.

„Ik heb een rijbewijs, maar al zeker twintig jaar niet meer zelf achter het stuur gezeten. Ik heb rij-angst, hou niet van de snelheid. Geef mij maar het openbaar vervoer. Daar hield ik als kind al van. Mijn moeder en opa overleden toen ik nog jong was. Mijn vader zette mij en mijn zusje regelmatig op de trein van Leiden naar Vlissingen om oma te bezoeken. We waren toen 10 en 7, denk ik – mijn vader vroeg dan een vriendelijk ogend ouder echtpaar om ons een beetje in de gaten te houden.

Met het openbaar vervoer reizen doe ik dus al mijn hele leven. Als puber ging ik vaak met vriendinnen naar Den Haag of Amsterdam met de trein, met een railrunnerkaartje. Tegenwoordig reist mijn oudste dochter ook al zelfstandig met de trein naar bijvoorbeeld Amsterdam, waar ze onlangs nog voor een figurantenrol moest zijn.

Veel met de bus en trein reizen heeft ook z’n voordelen als je het een keer in het buitenland nodig hebt. Vorige zomer kregen we in Zwitserland pech met onze auto; we konden elders een huurauto halen en dan regel ik dat heel makkelijk met het OV.

Met het abonnement dat ik nu heb, reis ik met 40% korting. Natuurlijk heb ik ook weleens te maken met vertraging, maar niet zo heel veel. Als ik ergens naartoe moet waar ik met de auto een uurtje over had gedaan, maar met het OV 2,5 uur, baal ik wel een beetje. Maar dan neem ik mijn laptop mee en ga ik bloggen ‒ dan ben ik die langere reistijd zo weer vergeten.”

