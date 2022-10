Buitenland

’Dode meisje in koffer verkracht en vermoord’: verdachte dakloze vrouw (24) nam mogelijk wraak

Het onderzoek naar de moord en verkrachting op de 12-jarige Lola wijst in de richting van een 24-jarige dakloze vrouw uit Algerije. Franse media melden dat deze vrouw, Dahbia B., de veronderstelde moordenaar is van de tiener die vrijdagavond gemutileerd in een koffer werd teruggevonden in Noord-Pari...