Daghoroscoop 14 april - Sterrenbeeld Leeuw: Laat je niet voor de gek houden!

VANDAAG JARIG

Jij bent een geluksvogel; je bent creatief, sensueel, reislustig en hebt zelfvertrouwen; je wordt bemind en kan over eigen middelen beschikken. Liefde en geld lijken naar jou toe te komen; reken op meevallers. Kansen hoef je niet zelf te creëren. Vrouwen zullen dit jaar heel vruchtbaar zijn.

STERRENBEELD RAM

Geldzorgen kunnen een relatie verstoren en je kan je afvragen of je er een punt achter moet zetten. Dit is niet het beste moment om een besluit te nemen nu je niet echt helder nadenkt. Van haast kan je spijt krijgen.

STERRENBEELD STIER

Met een moeilijke opdracht of persoonlijke ambitie kan haast gemoeid zijn, maar andere zaken kunnen belemmeren dat jij toekomt aan datgene wat voor jou belangrijk is. Tracht te voorkomen dat een slecht humeur de overhand krijgt.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Er kan de hele dag sprake zijn van een gebrek aan concentratie dat veroorzaakt wordt door een sociale gebeurtenis komend weekend. Probeer om tenminste net te doen alsof je het druk hebt wanneer een baas jouw pad kruist.

STERRENBEELD KREEFT

Een vooroordeel kan een besluit bemoeilijken. Breng wat tijd alleen door en onderzoek wat jou motiveert en niet hetgeen andere mensen willen zien. Jouw partner kan een mooie job aangeboden worden waardoor jij moet verhuizen.

STERRENBEELD LEEUW

Een geschikt moment om jouw eigen werk te bekritiseren of dat van een ander. Er lijkt sprake van enig bedrog waardoor het nemen van een moeilijk besluit beter tot volgende week kan worden uitgesteld. Laat je niet voor de gek houden.

STERRENBEELD MAAGD

Eten, drinken, gokken en seksuele activiteiten kunnen voor problemen zorgen. Weersta de verleiding om te flirten als jij al gebonden bent. Verwarrende signalen behoren tot de mogelijkheden. Wraak is verspilling van energie.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Of jij eigen baas bent of werknemer, er op uit gaan en nieuwe mensen ontmoeten zal je helpen jouw netwerk te verbreden en de kans te vergroten om klanten te winnen. Een waarschuwing is op z’n plaats om oplichters te mijden.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Er dreigt een probleem met een zorginstelling. Jouw gezondheid of die van jouw partner loopt gevaar; dus let op symptomen. Vijandschap kan zich plotseling openbaren bij collega’s, vrienden of zelfs naaste familie.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Blijf uiterst alert. Let op details betreffende jouw gezondheid en fitness. Maak afspraken met huis- en tandarts en koester jezelf wat extra in het belang van jouw welzijn. Ga naar een schoonheidssalon voor een totale behandeling.

STERRENBEELD STEENBOK

Reken op positieve resultaten van al jouw projecten. Ruzie met een vrouwelijke superieur zal jou voedsel tot nadenken geven. Verdiep je liever in de mate waarin jij een rol hebt gespeeld dan op haar fouten te hameren.

STERRENBEELD WATERMAN

Op iemand vertrouwen kan op een teleurstelling uitdraaien. Zorg ervoor onafhankelijk te zijn, kom uit jouw schulp en sla de vleugels uit. Een korte cursus zal jouw verlangen naar kennis bevredigen en kan je motiveren verder te studeren.

STERRENBEELD VISSEN

Relatieproblemen kunnen te wijten zijn aan het feit dat je jouw kwetsbare kant afsluit voor de ander. Als het je moeilijk valt om eerlijk over jouw emoties te praten, kan het een goed idee zijn om een hulpverlener te raadplegen.

