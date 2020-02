Moeten realityseries als ‘Love Island’ nog uitgezonden worden?

Caroline is de afgelopen maanden veel in het nieuws geweest. Zo werd ze door lokale autoriteiten vervolgd voor de vermeende mishandeling van haar vriend, Lewis Burton (27). Ze zou hem onder andere in zijn slaap hebben aangevallen met een lamp.

Lewis, die ondanks het incident bij haar bleef, wilde nooit dat dit zich zou ontpoppen tot een online heksenjacht die Caroline kapot zou kunnen maken. Veel nieuwssites die Caroline de afgelopen maanden het leven zuur hebben gemaakt, hebben inmiddels veel van hun artikelen verwijderd.

Andere Love Island- doden

Flack is niet de eerste Love Island-deelnemer die later zelfmoord pleegde. In juni 2018 werd Sophie Gradon (32) dood aangetroffen in haar woning in de Britse plaats Medburn. Volgens autoriteiten heeft ze zelfmoord gepleegd. Een klein jaar verder, in maart 2019, trof Mike Thalassitis (26) hetzelfde lot. Hij werd in de bossen in Essex, zijn woonplaats, gevonden.

De zelfmoorden riepen veel ophef op bij het publiek. Mensen wilden dat er betere psychologische (na)zorg zou zijn voor kandidaten van het programma. Volgens Malin Andersson, een oud-kandidaat, geeft het programma na de opnames alleen nog maar om je als je de winnaar bent.

Een half jaar na de dood van Thalassitis heeft de productiemaatschappij achter Love Island gemeld dat zij de psychologische hulp verbeterd heeft. De vrijgezellen krijgen nu niet alleen een gesprek met een therapeut, maar ook hulp om beter om te gaan met social media en hun financiën.

Seksueel misbruik De Villa

In Nederland is ook controverse geweest rondom realityseries. Zo is er in november een aflevering van De Villa uitgezonden waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag werd vertoond. Een kandidaat, Steve, raakte stomdronken Julia meerdere malen in bed aan en kroop zelfs bovenop haar. Het is duidelijk zichtbaar dat Julia er niet helemaal meer bij is. De serie is per direct van de buis gehaald en er komen geen nieuwe afleveringen meer.

