Daghoroscoop 17 februari

VANDAAG JARIG

Een neiging naar pessimisme kan u het gevoel geven ouder te zijn dan u bent. Dat zal ook invloed hebben op uw liefdeleven. Naasten kunnen u koud en afstandelijk vinden; misschien bouwt u onbewust barricades op. Er is een simpele oplossing voor: straal warmte, medeleven en liefde uit.

RAM

Leg uw ambitieuze opmars naar welstand en zekerheid aan banden. Zakenlui en ondernemers mogen op succes rekenen als gevolg van hun harde werken, zelfvertrouwen en verstandige beslissingen. Stel u proactief op.

STIER

Uw stemming zal wisselen en u kunt emotioneler zijn dan anders. Ga vroeg aan de slag als u duizend-en-één dingen te doen hebt en niet genoeg tijd. Tijdens een zakenlunch kunt u indruk maken met uw ideeën en een nieuw concept.

TWEELINGEN

In weerwil van sociale verleidingen kunt u vandaag beter uw eigen ding doen. Er kan zich een gevoel van dynamiek van u meester maken terwijl u een project of taak voorbereidt. Studenten kunnen goed vorderen met een scriptie.

KREEFT

Ook als u een afkeer hebt van nieuwe technologie kunt u uzelf en anderen vandaag bewijzen dat u het allemaal wel degelijk snapt. Uw carrière bevindt zich in een positieve fase; professionele kwesties zullen zich positief ontwikkelen.

LEEUW

Werk en vooruitzichten zullen u enthousiast stemmen en u kunt in uw eentje de wereld aan. Misschien moet u zich wat intomen als iemand met wie u te doen hebt en voorzichtiger te werk wil gaan, geen risico’s wenst te nemen.

MAAGD

Probeer ten behoeve van uw bedrijf of werk uw algemene kennis te vergroten en expertise op te krikken. Ook als u onervaren en onvoorbereid bent zal het niet lang duren om het concept of de vaardigheid onder de knie te krijgen.

WEEGSCHAAL

Succes is gegarandeerd als u zich enthousiast op een project stort. Ieder constructief plan zal profiteren van externe financiering en objectief advies. Een aanvraag voor een lening zal worden gehonoreerd, al moet u er op wachten.

SCHORPIOEN

Persoonlijke en professionele relaties kunnen veel energie en tijd opslokken. Een juridische kwestie die te maken heeft met een zakelijk project vereist aandacht voor details, een goede leiding en verstandig onderhandelen.

BOOGSCHUTETR

Hard werken wordt beloond met inspiratie en een pluim op uw hoed. U zult indruk maken als u uw kennis van zaken in de strijd gooit en toont waartoe u in staat bent. Maak u er niet makkelijk van af en rust niet op uw lauweren.

STEENBOK

Er ligt een interessante dag voor u. Ook al is dit geen geschikt moment om een contract te tekenen, het is wel een goede periode om te onderhandelen en over voorwaarden te praten teneinde tot een sluitende deal te komen.

WATERMAN

Gedraag u evenwichtig en onderdruk opflakkerende passie. Zaken doen en commercieel bezig zijn zal bevredigend verlopen. Zoek contact met de juiste professionals. Wees niet bang om met een instituut te onderhandelen.

VISSEN

De kans bestaat dat u meer zin hebt in spijbelen dan werken. Als u geen verplichtingen of plannen hebt zal wat verandering u goed doen. Besteed aandacht aan een ongevraagd advies dat waardevol kan zijn bij het nemen van een besluit.