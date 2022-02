De helft van de Nederlanders is te dik, hoe erg is dit?

Nare gevolgen

Nederlanders worden dus steeds zwaarder. Overgewicht kan onder andere leiden tot gezondheidsproblemen, hoge kosten binnen de gezondheidszorg en hoge druk op de gezondheidszorg. Een voorbeeld hiervan is de hoge bezetting van ic bedden tijdens de coronapandemie. Mensen met overgewicht hebben een hogere kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis. De hartstichting meldt dat 80 procent van de coronapatiënten op de ic overgewicht heeft. De overbelaste ic’s zorgden ervoor dat de geplande zorg werd uitgesteld en operaties niet doorgingen. Daarbij hebben mensen met overgewicht vaker last van hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en diabetes. Dat meldt de hartstichting.

Moeilijk

Genoeg redenen dus om af te vallen. Echter, uit onderzoek van het CBS blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders met overgewicht, hier tevreden mee is. En afvallen is niet makkelijk, zeker als je nagaat hoe vaak we per dag worden geconfronteerd met verleidingen. Zo zei Marieke in VROUW’s Podcast bijvoorbeeld dat je alleen al heel veel verleidingen treft, als je op Utrecht centraal van de ene kant naar de andere kant loopt.

Asha geeft aan op Twitter dat mensen te dik worden door verschillende factoren. Daarbij vindt ze ook dat dikke mensen niet de schuld moeten krijgen van hun overgewicht.

Deze twitteraar geeft aan dat gezond eten veel duurder is dan ongezond eten. Het wordt ons dus moeilijk gemaakt om gezond eten te kopen. Dit kan volgens hem voor gezondheidsproblemen zorgen.

Sandra geeft aan dat ze te dik is, maar dat ze er niks aan kan doen.

Toch zijn er heel wat Nederlanders die vinden dat het belangrijk is dat te dikke mensen afvallen. Zo vindt deze twitteraar dat gezond eten en afvallen heel makkelijk is.

Stienke zegt dat dikke mensen meer kans maken op corona en benoemt de nadelige effecten van weinig beweging voor de gezondheid van de mens.

Deze twitteraar maakt het allemaal niet uit en gaat lekker aan de gevulde koeken en donuts.

Praat mee

Hoe erg is het dat de helft van de Nederlanders overgewicht heeft? Vind je dat meer mensen moeten afvallen? Of ben jij het eens met mensen die vinden dat het moeilijk is om gewicht kwijt te raken? Praat mee via onze Facebookpagina.