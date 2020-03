Daghoroscoop 25 maart

VANDAAG JARIG

Uw gezondheid kan de afgelopen twee jaar meer aandacht hebben gevraagd; uw normale, dynamische en blakende persoonlijkheid kan een krasje hebben opgelopen, waardoor problemen meer vat op u hebben. Dat blijft zo dit jaar; het goede nieuws is dat tegen eind 2020 uw welzijn verbetert.

RAM

Maak uniek zijn een voorwaarde; u wilt immers niet zo zijn als ieder ander. Bezorg mensen die u een etiket willen opplakken een koude kermis. Breid uw kennissenkring uit. Hecht meer waarde aan tolerantie dan aan een scherp oordeel.

STIER

Verhuisplannen of huiselijke veranderingen kunnen worden geblokkeerd en u kunt tot andere keuzes worden gedwongen. Laat u geen schuldgevoel aanpraten door iemand die plotseling op hulp is aangewezen.

TWEELINGEN

Met inlevingsgevoel komt u verder dan met afstandelijkheid of kritiek. Probeer u niet te ergeren als ambtenaren zich als ambtenaren gedragen. Stel een privérelatie niet op de proef. Een herinnering kan een oude wond openrijten.

KREEFT

Een prima dag om ambities te herzien; uw doelstellingen kunnen verouderd zijn. Het is van belang dat u de komende tijd voorzichtig omgaat met geld. Onverantwoorde uitgaven kunnen plannen voor later in gevaar brengen.

LEEUW

Ondanks uw ervaring en kennis kan een assertiever en charmanter iemand de promotie maken waarop u hoopte. Het leven kan een teleurstelling in petto hebben, maar u komt er overheen. Een vriend(in) kan zich ontpoppen als concurrent.

MAAGD

U kunt vandaag goede vorderingen maken in uw carrière. De bronnen die u nodig hebt zijn ineens beschikbaar. Van nature deelt u uw voorspoed makkelijk, maar laat u geen stroop om de mond smeren door types die hebberig zijn.

WEEGSCHAAL

Geld kan een stressvolle rol spelen juist nu u wilt sparen. Iemand met relationele problemen kan zich tot u wenden en hoewel u die problemen niet kunt oplossen kunt u diegene wel steunen. Overtuig een kind van uw liefde.

SCHORPIOEN

Als een meerdere iets ingewikkelds wil, een deadline verandert of een vreemd initiatief neemt kunt u in een vervelende situatie terecht komen. Laat u door collega’s niet opstoken; diplomatie is een beter idee, maar reageer wel snel.

BOOGSCHUTTER

Uw kennis en ervaring kunnen worden getest. U kunt fouten maken al doet u nog zo uw best. Blijf subtiel als u het werk van anderen bekritiseert. Na een optreden buiten uw normale kring kunt u zich onzeker voelen.

STEENBOK

Sta op zodra u wakker bent en ontbijt stevig. U moet vandaag weerbaar zijn; investeringen zijn kwetsbaar, u kunt geld verliezen. Houd de beurs in de gaten en koop geen aandelen zonder onderzoek. Blijf in de liefde bescheiden.

WATERMAN

Uw partner kan er bij u op aandringen meer lichaamsbeweging te zoeken. Reageer er niet negatief op, de ander heeft gelijk. Geef aandacht aan kwalen en hang niet zelf de dokter uit. Laat uw welzijn zwaarder wegen dan wat dan ook.

VISSEN

Controleer de details van een lopend project; er kan iets veranderd zijn en niet aan u doorgegeven. Technische problemen kunnen een deadline bedreigen. Kritiek van klanten zal hard aankomen; een tijdig excuus kan de schade beperken.