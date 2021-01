Moet de lockdown verlengd worden?

Duitsland is deze week ook dieper de lockdown ingegaan. De regels werden aangescherpt en de boel blijft tot zeker eind januari op slot. De meest ingrijpende nieuwe maatregel is dat inwoners van maar liefst zeventig regio’s niet verder van hun huis mogen reizen dan 15 kilometer. Dat is een direct gevolg van de nieuwjaarsdrukte in de toeristische regio’s.

IJzersterke greep

Ook de scholen blijven daar in verlengde lockdown. Dit alles om de reisbewegingen te beperken en daarmee de verspreiding van het virus in te dammen. Wereldwijd houdt corona ons in een ijzersterke greep. Zelfs Israël, waar toch al meer dan 1,5 miljoen mensen zijn gevaccineerd, gaat komende week in een nog zwaardere lockdown. Wel blijkt dat er in de landen waar er in het begin snel en op maat gehandeld werd, nu meer mogelijk te zijn. Daar is de horeca bijvoorbeeld wel open.

Rem erop

Telegraaf-columnist Eddy Terstall legt op Twitter duidelijk uit wat het effect van een lockdown is. „Je kunt het misschien zo uitleggen: Auto remt hard maar knalt desondanks nog wel vrij hard tegen een muurtje. Twee benen gebroken en de motorkap weg. Het remmen was dan alsnog niet zinloos. Stel dat er niet geremd was.” Dus ondanks dat de besmettingscijfers misschien niet meteen drastisch kelderen, heeft thuisblijven wel degelijk zin. Feit blijft helaas wel dat, ondanks dat inmiddels echt wel bewezen is dat we de overbelasting van de zorg met z’n allen kunnen beheersen door ons aan de regels te houden, er toch een heleboel mensen zijn die vinden dat de regels niet voor hen gelden.

