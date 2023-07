Film zorgt voor nieuwe modetrend: beeldig in Barbie-roze

De nieuwe trend is een afgeleide van de iconische Barbiepoppen van weleer, waar vrijwel elke stylist of designer vroeger de eerste creaties voor maakte. Het kon dan ook bijna niet anders dat de modewereld door de nieuwe film geïnspireerd raakte. Barbies lievelingskleur geldt dus als dé modekleur van deze zomer. Van knalroze badstof muiltjes tot en met poederroze tassen, sieraden, bubble gum badpakken en hot-pink lingerie. De beauty-items mogen we natuurlijk ook niet vergeten: van lipstick en nagellak tot parfums.

De roze stijltrend is intussen benoemd tot Barbiecore. Talloze beroemdheden wereldwijd hullen zich al wekenlang in de favoriete tinten van Barbie en in haar typische kledingstijl: dat hadden de ontwerpers van speelgoedfabrikant Mattel vast niet kunnen vermoeden, toen zij de perfecte pop introduceerden in 1959 – destijds gebaseerd op jaren vijftig sterren als Marilyn Monroe en Elizabeth Taylor. De sterren van nu, van Kim Kardashian tot Dua Lipa en Anne Hathaway, houden de liefde nog steeds springlevend. Het mag duidelijk zijn: het is Barbie-tijd!

Meer VROUW

