Olesia doet aan blokarten: ’Ik haal snelheden tot 50 kilometer per uur’

De meeste mensen liggen aan zee te zonnen, maar dat is aan Olesia en Justine niet besteed. Zij sport liever op het strand. Met de stormen van de afgelopen maand heeft Olesia Ketrosan (36) haar hart kunnen ophalen. Want wind heb je nodig om te blokarten. Samen met haar vriend Tabe (38) heeft ze een blokart- en (kite)surfschool in IJmuiden.

’Inmiddels zijn blokarts veel kleiner en kun je ze het heel makkelijk zelf besturen. Vanaf dat je een jaar of tien bent, kun je er al mee het strand op.’ Ⓒ Feriet Tunc