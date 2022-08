Zou jij je kind (met terugwerkende kracht) tot 2 jaar borstvoeding geven?

Borstvoeding geven is volgens de WHO cruciaal tot een baby zes maanden is. Het zou namelijk bijdragen aan een optimale groei en de ontwikkeling en gezondheid van de baby. Ook zou het de schoolprestaties verbeteren en de kans verkleinen op diabetes en obesitas wanneer het kind ouder wordt. 60 procent van de Nederlandse vrouwen geeft borstvoeding, maar blijkbaar stoppen veel daar te snel weer mee. Dit terwijl de WHO stelt dat borstvoeding ook ná die zes maanden nog een positief effect heeft op de gezondheid van een kindje - tot 2 jaar zou een kind er zelfs baat bij hebben.

Stoppen

Uit het onderzoek blijkt dat veel vrouwen stoppen met het geven van borstvoeding wanneer hun zwangerschapsverlof eindigt. Bijna 1 op de 5 vrouwen stopt met afkolven van moedermelk, omdat er geen ruimte op het werk voor is of omdat de werkgever het hier niet mee eens is. Dit terwijl vrouwen het recht hebben om borstvoeding te geven tijdens werktijd. De werkgever is verplicht om een kolfruimte beschikbaar te stellen of om kolvende vrouwen thuis te laten werken. Zou het onderzoek van de WHO hier verandering in brengen?

Reactie

Sofie pleit voor meer voorlichting over borstvoeding, zodat beginnen én stoppen een bewuste keuze is van vrouwen.

Hazira vindt borstvoeding geven erg zwaar.

Praat mee

