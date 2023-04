’Dat de kinderen ’u’ tegen ons zeggen, creëert geen afstand’

Vrijheid

Corine de Moor (50) is coördinator bij een groot installatiebedrijf, is getrouwd met Mathijs (53) en moeder van Jack (22), Maud (17) en Cors (15). Ze geeft hen alle ruimte.

„Het is voor mij heel belangrijk dat mijn kinderen hun eigen keuzes maken en daardoor een bepaalde zelfverzekerdheid opbouwen. Je kunt wel van alles verbieden, maar ik ben ervan overtuigd dat dit niet helpt. Verbieden zorgt er alleen maar voor dat kinderen het stiekem gaan doen. Dus snoepen, gamen, frisdrank drinken, ongezond eten, drugs en alcohol; alles mag hier.

Wel zorg ik voor kaders, ik kijk mee vanaf de zijlijn en stuur waar nodig. Hoe en wanneer ik ingrijp is bij ieder kind anders, want mijn kinderen zijn totaal verschillend. Nix tot 18 was bij ons niet vol te houden, dus dronken ze met 14, 15 jaar al weleens een biertje, maar niet meer dan twee over een hele avond. Zo hou je grip op de situatie.

Mijn relaxte manier van opvoeden levert soms hilarische momenten op. Zo hebben we ooit tijdens een vakantie op een wietplant gepast, die stond achter mijn hortensia’s in de tuin – Jack was iedere dag druk in de weer met een gietertje. ’Hou het maar een beetje geheim,’ zei ik nog. Maar niet veel later stonden alle vrienden van de kinderen ernaar te kijken. ’Met jou kunnen we over alles praten, Corine,’ zeggen die vrienden. Veiligheid is voor mij in mijn opvoeding heel belangrijk, daarmee hou je ook het gesprek gaande als het een keer mis dreigt te gaan. Ik ben wel echt hun moeder en niet een vriendin. ’U’ zeggen doen ze niet, dat hoeft ook niet. Ze deden het weleens toen ze wat jonger waren, maar dan wist ik meteen dat ze iets nodig hadden.”

Streng

Giovanna Hummelen (54) is fulltime moeder en beheerder Facebookgroep ’Moeders van Tieners en Pubers’. Ze is getrouwd met Pieter (56) en moeder van Julian (18) en Ruben (17). Ze is heel strikt.

„Wij hebben een tijdje in China gewoond toen de kinderen 10 en 11 waren, daar leerden zij een bepaalde gehoorzaamheid die wij niet onprettig vonden. Maar ook toen ze nog echt jong waren, was ik al vrij strikt in wat wel mocht en wat niet. We leerden de kinderen met twee woorden te spreken en netjes een hand te geven. Later hebben we nog op Curaçao en in Indonesië gewoond, waardoor de kinderen goed zijn geworden in omgaan met veranderingen. Ze passen zich makkelijk aan.

Julian en Ruben hebben respect voor autoriteit en ouderen, dat hebben Pieter en ik ook. Pieters vader zat bij de marine en ik ben de dochter van twee leerkrachten, dat zal ook een deel van onze strengere manier van opvoeden verklaren. Julian en Ruben zijn heel gewone pubers, ook wij hebben regelmatig discussies. Over alles valt te praten, maar de basis blijft de basis, onze regels blijven onze regels. Zo wordt er niet gedronken, niet gerookt en geen drugs gebruikt – die laatste twee ook niet nu Julian 18 is. Het scheelt dat de jongens geen party animals zijn.

Dat ze het door het te verbieden stiekem gaan doen, vind ik onzin. Met die redenatie kun je net zo goed stoppen met opvoeden. De kinderen vinden mij niet streng overigens. Op school horen we vaak terug dat ze beleefd en hulpvaardig zijn. Ook tegen ons zeggen ze ’u’. Dat creëert voor ons geen afstand, het staat los van de liefde. Er wordt namelijk volop geknuffeld en we zeggen elke dag dat we van elkaar houden.”

