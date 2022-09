Quiz: Hoe spiritueel ben jij?

1) Je twijfelt of je met die oogontsteking naar de huisarts moet gaan. Wat doe je?

A. Ik pak de tarotkaarten er even bij…

B. Ik heb er een slecht voorgevoel over. Misschien toch maar even bellen.

C. Ik bel de huisarts, die zal het me wel vertellen.

D. Gewoon goed schoonhouden, niks aan de hand.

2) Jouw nieuwe buurvrouw vertelt dat ze net jarig is geweest. Wat denk je?

A. Net jarig geweest? Dat betekent dat ze een Weegschaal is en dat combineert ge-wel-dig met mijn sterrenbeeld!

B. Ik krijg een triest gevoel bij haar. Zou ze eenzaam zijn? Zo maar even buurten…

C. Ah, straks even een bos bloemen voor haar kopen.

D. Jammer zeg, feestje gemist…

3) Plotseling krijg je sterk het gevoel dat je deze situatie al eens eerder heeft meegemaakt. Je denkt:

A. Wéér een bewijs dat heden en verleden in elkaar overlopen en dat vorige levens bestaan!

B. Ja, dat heb ik wel vaker. Blijft een apart gevoel.

C. Ik moet vroeger naar bed gaan, ik voel me niet heel scherp.

D. Een déjà-vu-ervaring is gewoon een foutje in de communicatie tussen mijn hippocampus en temporale hersenkwab.

4) Van een vriendin krijg je inzichtskaarten cadeau. Jouw gedachten?

A. Maar die heb ik al. Dit is dus een teken dat ik me er nóg meer in moet verdiepen!

B. Meteen die van vandaag lezen, altijd geinig om te zien wat voor wijsheid erop staat.

C. Mijn zweverige nichtje is binnenkort jarig, misschien kan ik die kaarten weer leuk inpakken?

D. Kent ze me nou nog niet?! Deze gaat rechtstreeks de papierbak in.

5) Mediteren op een yogamatje, doe jij dat weleens?

A. Ja, dagelijks. Ik raak helemaal uit balans als ik een keer oversla.

B. Bij het begin van de yogales doe ik altijd mee. Maakt me heerlijk rustig.

C. Ik weet dat mediteren goed voor je is, maar ik raak altijd snel afgeleid. Nog zoveel te doen…

D. Ja, als ik op de bank lig. Zzzzzz….

6) Een volle maan aan de hemel, dat betekent…

A. Een spiritueel en energetisch hoogtepunt! Daarna kan ik van alles loslaten wat niet langer goed voor me is.

B. Altijd weer superromantisch, dat maanlicht. Maar het maakt me ook weleens onrustig.

C. Ik val altijd lastig in slaap met die enorme schijnwerper op m’n slaapkamerraam.

D. De aarde staat voor even niet meer tussen zon en maan in, astronomisch gezien. Dat dus.

7) Wat een naar bericht: de hond/kat is dood…

A Mijn lieve Boef heeft zijn fysieke lichaam verlaten en is nu alleen nog maar energie, schitterend toch?

B Wat zal ik Boef missen. Ik strooi zijn as uit in het park waar hij zo graag kwam.

C Boef zal ik nooit vergeten. De buren hebben trouwens net een nestje. Even kijken...

D Verdrietig, maar de dood hoort nu eenmaal bij het leven.

8) De natuur zijn, wat betekent dat voor jou?

A. Ik voel me compleet zen: hier zijn we voor gemaakt!

B. Nu weet ik weer dat ik wat vaker moet wandelen. Heerlijk!

C. Ik geniet echt van al het groen en de vogels, maar een paar uur is wel genoeg.

D. Ik zou het liefst op een zonnebedje gaan liggen met een fijn boek.

9) Seks? Dan denkt je onmiddellijk aan…

A. Werkelijk verbinding maken met iemand, zowel lichamelijk als geestelijk.

B. Lekker genieten van elkaar! Fijn om.zo intiem te zijn.

C. Dat we het weleens vaker zouden mogen doen. Het komt er vaak niet van…

D. Seks. Wat anders?

10) Hoe zit het met de liefde in jouw leven?

A. We zijn twee zielen die samen een reis maken. De ware liefde trekt zich niets aan van leeftijd, geslacht, ras, uiterlijk en status.

B. Bij onze ontmoeting hadden we meteen een bijzonder gevoel van herkenning.

C. Mijn partner is mijn maatje en we vormen een fijn gezin.

D. Ik trek mijn eigen plan en soms overlapt dat met iemand anders z’n plan.

11) De zeven chakra’s… Wat roept dat bij jou op?

A. Maak me midden in de nacht wakker en ik dreun ze allemaal op. Ze zijn ook al jaren in balans. Meestal dan.

B. Ik denk dat er wel iets in zit, in die energiepunten in je lichaam.

C. Is dat iets met een hot stone massage? Dat lijkt me wel lekker.

D. Chakra’s, die heb ik weleens op een menukaart zien staan, dacht ik.

12) Welk boek ligt er nu op jouw nachtkastje?

A. Tekens zijn overal van Laura Lynne Jackson.

B. Harry Potter en de steen der wijzen van J.K. Rowling.

C. De zeven zussen deel 7 van Lucinda Riley.

D. Zelensky: de biografie van Steven Derix en Marina Shelkunova.

13) Wat zijn de voornamen van jouw kinderen?

A. De oudste die zich identificeert als jongen hebben we River genoemd en de jongste die zich identificeert als meisje Maan.

B. Stoere Keltische namen! Zoon heet Declan (‘goedheid’) en dochter Arlen (‘de belofte’).

C. Anne-Fleur-Mijke en Max-Willem-Jan: we konden niet echt kiezen…

D. Juul en Piet. Lekker kort, wel zo makkelijk als je ze naar binnen roept.

14) Heb jij voorspellende gaven?

A. Ja, zo bijzonder. Dan denk ik aan iemand en komt die ineens langs of krijg ik een appje.

B. Laatst had ik sterk het gevoel dat ik een Staatslot moest kopen. En ja hoor: 20 euro gewonnen!

C. Soms, maar ik denk dat dat eigenlijk gewoon toeval is.

D. Was dat maar zo! Vreselijk als iemand ineens onverwacht op de stoep staat.

15) Een vriendin vraagt je mee naar een cursus aura-reading. Hoe reageer je?

A. Geweldig idee! Kom ik er eindelijk achter wat al die kleuren betekenen die ik bij bepaalde mensen zie.

B. Interessant, eens kijken of het een beetje klopt.

C. Kunnen we niet samen gaan lunchen? Ik heb trek!

D. Ik lach haar keihard uit. Ze weet toch dat ik niet in die hocuspocus geloof?

DE UITSLAG

MEESTE A?

Je laat zich geheel leiden door het ‘universum’ en ziet in alles een teken. Dat helpt jou bij het maken van keuzes, maar het zou goed zijn om eens te onderzoeken hoe je zélf denkt over bepaalde zaken. Neem eens wat vaker de touwtjes in handen in plaats van het door anderen of de kosmos te laten beslissen, het is tenslotte jouw leven.

MEESTE B?

Je bent best spiritueel, maar gaat daarbij vooral af op uw intuïtie. Je luistert goed naar je gevoel en dat leidt vaak tot de juiste beslissingen. Uit nieuwsgierigheid naar een spirituele workshop gaan of een esotherisch boek lezen? Jazeker, maar je blijft wel kritisch. Uiteindelijk luister je vooral naar jouw interne goeroe.

MEESTE C?

Je sluit misschien niet uit dat er ‘meer’ is, maar heeft er ook niet veel belangstelling voor. Het hier en nu, de alledaagse beslommeringen kosten al genoeg energie. En je wil het nú leuk hebben, wat er daarna komt, zie je dan wel weer. Maar als er iemand ziek is, steek je wel een kaarsje op. Je weet immers maar nooit…

MEESTE D?

Je bent heel aards en gelooft in nul komma niks tussen hemel en aarde. Het is allemaal maar zweverig, onbenullig en dom geklets. Prima dat je met beide benen op de grond staat, maar respecteer ook andermans overtuiging. Als de buurvrouw jou een edelsteen voor meer rust geeft, hoef je er niet in te geloven. De gedachte erachter is lief, toch?

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.