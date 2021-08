Is 22 jaar te jong om moeder te worden?

Famke Louise en Denzel Slager laten weten dat zij elkaar goed wilden leren kennen voordat ze hun relatie openbaar zouden maakten, zo meldt ook De Telegraaf. Na ruim een jaar maakten zij daarom afgelopen week hun relatie bekend middels een cover en interview in Cosmopolitan.

Een dag later volgt de volgende verrassing: het stel kondigt aan een kind te verwachten. Ze schrijft het avontuur met niemand liever dan haar vriend Denzel Slager aan te willen gaan.

Nieuw pad

Eind 2020 liet de zangeres nog weten te herstellen van een burn-out. Ze kwam die tijd regelmatig negatief in het nieuws doordat zij in het openbaar de coronamaatregelen niet respecteerde. Hier is ze naar eigen zeggen sterker uitgekomen door een hele andere weg in te slaan. Vorige maand liet ze nog weten meer op tv te willen doen en zich op een hele andere manier te willen profileren. Om deze reden staat ook haar muziekcarrière op een laag pitje.

Moederschap

In Nederland is 22 jaar redelijk jong om moeder te worden. In 2019 was de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen moeder werden 30 jaar, zo meldt het CBS. Mannen worden gemiddeld vader als zij 32,8 jaar oud zijn. Begin jaren 70 kreeg de gemiddelde vrouw nog haar eerste kind op haar 24e. Veel vrouwen stellen het moederschap uit totdat zij een huis hebben gekocht, financieel stabiel zijn of genoeg van de wereld hebben gezien.

Je zou kunnen stellen dat Famke Louise met haar voormalige muziekcarrière en toekomstige tv-carrière in ieder geval financiële stabiliteit kan bieden aan haar kind. Toch is zij een stuk jonger dan de gemiddelde Nederlandse moeder. Haar vriend Denzel is 28 jaar, vier jaar jonger dan de gemiddelde Nederlandse vader. De felicitaties, maar ook negatieve reacties op social media stromen al binnen.

