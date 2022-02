’Een stralende badkamer, hoe doen mensen dat toch?’

VROUW magazine

Ben jij een echte smeerpoets of een poetsfreak? Zoek het uit!

Wist je dat vrouwen in 1950 nog zo’n 57 uur per week bezig waren met het huishouden? Dat was meer dan een fulltime job! Dat is nu wel anders. Hoor je bij de blije poetsers (3 uur per dag) of de echte smeerpoetsers (2 uur per week)?