Nadia (44): ’Heerlijk, Marokkaans eten met een Hollandse twist!’

Nadia Zerouali Ⓒ Fotografie Corné van der Stelt

VROUW-gasthoofdredacteur Janny van der Heijden heeft grote bewondering voor deze vakvrouwen: Betty weet álles van kaas, Myriam wordt warm van jenever en Nadia raakt niet uitgepraat over couscous. Maar wat drijft hen? Menig Nederlander zit watertandend voor de televisie als ze in BinnensteBuiten weer een gerecht bereidt. Nadia Zerouali (44) woont samen met haar zoon (15) en maakt in haar Couscousbar in Amsterdam couscous op klassieke én eigentijdse wijze.