’Het besef dat Olav nooit meer terugkomt, wordt elke dag pijnlijker’

Ongeval met scholiere die twintig meter werd meegesleurd slaat in als een bom in Onderdijk

Als de Gerardus Majellaschool uitgaat, houden moeders en vaders hun kroost wat angstvalliger in het oog dan gebruikelijk. Want het ernstige ongeval waarbij een meisje op het zebrapad in Onderdijk door een auto is geschept, hakt er nogal in.