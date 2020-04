Daghoroscoop 6 april

VANDAAG JARIG

2020 zal voor u niet de geschiedenis ingaan als een super romantisch jaar; zo gaat het soms. Uw carrière is belangrijker dan uw sociale en liefdeleven, al intensiveert het tegen het eind van het jaar. Voor het verbouwen of moderniseren van uw huis is de periode tussen 7/8 en 6/9 heel geschikt.

RAM

Ga in op elke handreiking; mensen lijken intuïtief te begrijpen wat u bezighoudt. Breng de moed op om diepgewortelde gevoelens te uiten en uw wensen kenbaar te maken. Wapen u tegen de neiging van mensen te veel te verwachten.

STIER

U krijgt de komende tijd de kans om toekomstplannen te heroverwegen. Misschien kunt u een academische studie voortzetten. Probeer zoveel mogelijk thuis te werken of zoek een plek op de werkvloer waar u niet gestoord kunt worden.

TWEELINGEN

Uw doorzettingsvermogen kan op de proef worden gesteld.. Wat u graag wilt doen kan het tegenovergestelde zijn van wat u moet doen. Tracht anderen voor te blijven. Wees niet te hard voor uzelf als u niet goed spoort.

KREEFT

Gun uzelf meer tijd voor taken die fysieke kracht vereisen, teneinde een burnout te voorkomen. De leiding nemen vereist tijd, energie en fantasie maar u kunt het aan als u meer taken delegeert. De sfeer is positief voor liefde en vrienden.

LEEUW

Blijf nuchter en accepteer de realiteit van het dagelijks leven. Bouw geen luchtkastelen en geef plichten voorrang. Tracht kleinzielige ruzies te vermijden en laat een belediging of vervelende opmerking van u afglijden.

MAAGD

Richt uw aandacht op alles wat te maken heeft met uw huis, gezin en bezit. Als uw decor nog steeds bestaat uit items uit een andere eeuw is het tijd de boel op te knappen of te moderniseren. Houd rekening met vuurwerk op liefdesgebied.

WEEGSCHAAL

Pas op voor mooie praatjes. Harde verkooptrucs kunnen u van uw geld ontdoen en misschien ook van uw gezonde verstand. Blijf oplettend en alert. Samenwerking kan stagneren, maar uw concurrentiegevoel wordt geprikkeld.

SCHOPIOEN

U kunt in alles wat u doet emotioneler zijn dan anders. Als u artiest bent zult u de aandacht trekken en erkenning krijgen. Een romantische affaire kan zich sneller ontwikkelen dan verwacht; weet u zeker dat u dit wilt?

BOOGSCHUTTER

Passie uitstralen is de sleutel tot de beste ervaringen. Neem er niet langer genoegen mee om u als toeschouwer te gedragen terwijl het leven aan u voorbij gaat. Door u competitiever op te stellen neemt uw aantrekkingskracht toe.

STEENBOK

Er zit verandering in de lucht; uw energie kan afnemen, met als gevolg dat u het kalmer aan zult doen. Ontspan en zorg voor meer vrije tijd; dit is een tijdelijke situatie. U kunt vandaag makkelijk iets verkeerd begrijpen of uitleggen.

WATERMAN

Reizen kan onder druk komen te staan en onaangenaam verlopen. Stel het, als het kan, uit. Verwen uzelf liever met een lang weekend thuis terwijl u de wereld buitensluit. Geestelijk evenwicht is nu belangrijker dan ooit.

VISSEN

Uw enthousiasme kan op een laag peil staan. Houd er, als u leiding geeft, rekening mee dat u niet op de samenwerking en volle steun van al uw teamleden aan kunt. Luister naar klachten en stel u empathisch op om het moreel te herstellen.