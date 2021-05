Daghoroscoop 8 mei - Neem een extra kop koffie, Ram!

VANDAAG JARIG

Met Uranus in je teken kun je het hele jaar bezig zijn jezelf opnieuw uit te vinden; je zult geneigd zijn te experimenteren met je fysieke mogelijkheden, je grenzen te willen verleggen en krachtmetingen aan te gaan. Je zult merken dat je tot veel meer in staat bent dan je denkt.

ZONDAG JARIG

Je routine kan worden doorbroken, maar dat is goed voor je. Zodra je uit je comfort zone (die misschien wel een soort dwangbuis is) komt gaan er nieuwe vergezichten voor je open. Het onverwachte maakt het leven interessanter. Omarm het en geniet ervan.

RAM

Zorg voor rust en ontspanning; slaap uit, geniet van een uitvoerig ontbijt, lees de krant en neem een extra kop koffie. Blijf in de buurt van je geliefde en ga samen leuke dingen doen. Praat niet over geld en maak plannen.

STIER

Het is te makkelijk om anderen de schuld te geven van iets wat niet loopt zoals het lopen moet. Ontspan. Maak je niet druk over mensen die in gebreke blijven. Als je te veel verwacht kun je alleen maar teleurgesteld worden.

TWEELINGEN

Maak een lijst van hetgeen je wilt doen en knip die in tweeën. Zelfs de eenvoudigste klusjes zullen meer tijd vergen dan je denkt. Iemand kan jou en jouw nuchterheid nodig hebben in een emotioneel dilemma. Doe een dutje als je moe bent.

KREEFT

Ook als je niet echt aan het werk bent, neem dan toch telefoontjes en boodschappen aan en wees bereid je met lopende zaken bezig te houden. Let goed op de terminologie van een invitatie anders trek je de verkeerde kleren aan.

LEEUW

Zet discipline in om iets wat je je hebt voorgenomen inderdaad te doen. Als je doorzet zul je alom geprezen worden. Breng zoveel mogelijk tijd met familie door en help waar je helpen kunt. Probeer mensen voor je te winnen.

MAAGD

Met fantasie valt geld te verdienen; onderhandel direct met je publiek en toon je werk zo mogelijk op een tentoonstelling. Let wat beter op je gezondheid en met name op je voeding. Ga sporten in de buitenlucht.

WEEGSCHAAL

Echte vriendschappen zijn schaars, maar de vrienden die je hebt zijn blijvertjes; spreek weer eens af. Trek tijdig aan de rem als je gaat shoppen. Houd rekening met onverwachte uitgaven aan het eind van deze maand.

SCHORPIOEN

Iets uit het verleden kan boven komen drijven en je ertoe brengen contact te zoeken met iemand die je goed hebt gekend. Ruzie thuis kan voortvloeien uit geldingsdrang of jaloezie. Val niet terug in een verkeerde gewoonte.

BOOGSCHUTTER

Probeer uit te slapen en spreek daarna af met vrienden. Vraag hen wat je wilt weten over iemand die je net hebt ontmoet of iets waarvoor je interesse hebt opgevat. Het meeste steek je op van mensen die iets al hebben gedaan.

STEENBOK

Maak het jezelf niet te moeilijk, blijf op de achtergrond. Je kunt in de loop van het weekend de behoefte voelen groeien anderen je wil op te leggen om er op die manier achter te komen of men je dat al dan niet toestaat.

WATERMAN

Besteed, als het echt moet, wat tijd aan je werk, maar doe het niet te lang. Niet alleen beminden hebben recht op je vrije tijd, je moet zelf ook ontspannen. Schrijf die boze brief die je in gedachten hebt, maar post hem nog niet.

VISSEN

Alles wat met studie of onderzoek te maken heeft wordt begunstigd. Auteurs en acteurs kunnen uitzonderlijk creatief zijn. Door gezond te eten zul je je snel in topvorm voelen. Lees alle katernen van de krant of begin in een goed boek.

