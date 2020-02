Bertine (34) is vrijwilliger bij het Ronald McDonald Huis: Iedereen is zó liefdevol

Ziekenhuishotel

In het huis logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Emma Kinderziekenhuis AMC. Het is een wooncomplex waar ieder gezin voor een heel lage prijs kan verblijven en hierbij zijn eigen kamer krijgt, met gemeenschappelijke ruimtes voor alle gezinnen. Het huis draait voornamelijk op vrijwilligers, van wie Bertine er één is.

Kleine moeite

„Ik hoorde voor het eerst van het Ronald McDonald Kinderfonds via mensen die ik kende en die verbleven in een Ronald McDonald huis in Groningen. Ik had wel wat tijd over en dit leek me een mooie manier om mijn steentje bij te dragen, dus meldde ik me aan om vrijwilliger te worden in Amsterdam.

Ik doe er nu twee keer in de maand vrijwilligerswerk, op woensdagavond. Mijn taken bestaan uit het in- en uitchecken van gasten, schoonmaken van kamers en strijken. Voor mij een kleine moeite, maar de gezinnen zijn ermee geholpen.”

Passie

„Alle mensen die er werken, stralen zo’n enthousiasme en passie uit. Het overtreft echt al mijn verwachtingen. Er werken ook allerlei soorten vrijwilligers; studenten, werkende mensen en zelfs zeventigers en tachtigers. Allemaal zijn ze zo vriendelijk en liefdevol, wat natuurlijk ook fijn is voor onze gasten die door een moeilijke tijd gaan.

Het werk laat me de dingen in perspectief zien en dat maakt me gelukkig. Stress om deadlines is niets in vergelijking met het hebben van een ziek kind.”

Geen opgave

„Mensen om me heen reageren heel positief, maar daar doe ik het natuurlijk niet voor. Het voelt voor mij totaal niet als een opgave, het maakt me juist blij dat ik iets voor anderen kan betekenen. Vrijwilligerswerk is een ideale manier om nieuwe mensen te leren kennen en het verbreedt mijn kijk op de wereld.”