Kerstdiner op school blijft een dingetje

Het bloem zat nog in mijn haar toen ik vanmorgen de redactie opwandelde. Tot diep in de nacht was ik bezig geweest met een huzarenstukje: een kersttaart voor de kerstborrel van mijn dochter.

Kinderhotdog

Mijn vriend had me voor gek verklaard toen ik bezakt en bepakt met boodschappen thuiskwam: ’Schat, waarom sloof je je zo uit? Je kunt ook volstaan met een blik knakworst en een paar plakjes bladerdeeg. Maak je van die lekkere kinderhotdogs. Vinden ze heerlijk. En je bespaart jezelf heel wat tijd (en geld)!’

Dovemansoren

Maar dat was tegen dovemansoren. Want toen iedereen naar bed was, stond ik nog in de keuken om de topping te maken en moest ik denken aan de scène in het boek De troep onder aan de trap van schrijfster Christina Hopkinson waarin werkende moeder Mary tot diep in de nacht bezig is om te bakken voor school.

Naamkaartje

En zichzelf al bakkend vervloekt. Want waarom doet ze dit? Ze krijgt er geen enkel complimentje voor. Het baksel wordt zonder naamkaartje op de tafel gezet. Je kind krijgt geen plusje achter zijn/haar naam, niemand eist het van je, je wordt er geen beter mens van en je gaat er alleen maar later door naar bed (met grotere wallen tot gevolg).

Dochterlief

In mijn geval was het dochterlief die met haar onweerstaanbare blauwe ogen vroeg of ik ’die heerlijke taart van haar verjaardag’ nog een keer wilde maken. Maar dan met een kersttintje. Tja, kom dan maar eens aan met een blik knakworst. Ik wil me er ook niet van afmaken. Dat is mijn eer te na. Bovendien zie ik in gedachten de afkeurende blik van de juf al voor me als mijn kind met yoghurtjes aankomt. Laf als ik ben…

Zelfgemaakte pannenkoeken

Ik weet nog dat ik elke kinderverjaardag zelfgemaakte pannenkoeken meegaf als traktatie (toen snoepen nog mocht op school). Tot de juf een keer zei dat ik gek was: ’Uit een pakje vinden ze het net zo lekker.’ Toen pas ben ik ermee gestopt.

VROUW-collega M. pakt het heel anders aan. Zij is immuun voor welke blik van de juf dan ook en heeft evenmin last van eergevoelens. Zij roept altijd (inderdaad, ook als het geen kerst is): „Ik krijg toch al geen kerstkaart van haar!’. Dus komt zij wél steevast aan met een boel Danoontjes („Die zijn altijd als eerste weg!”). En om de zin ’Denk ook aan halal’ die in de kerstbrief van haar dochters school stond heeft ze hardop gelachen. „Laat iedereen rekening houden met zijn/haar eigen voorkeuren, dan komen we een heel eind!”

Oberdienst

Bij collega E. op school pakken ze het anders aan; daar koken de kinderen zelf. Dat vind ik wel een leuk idee. Wel hebben ouders ’oberdienst’ en moeten ze paraat staan om de kinderen op hun wenken te bedienen. Denk aan 28 ouders op 33 kinderen...

Praat mee

