Corinne is te huur als vriendin: ’Ik wil ze verwennen’

Corinne Tettelaar (61) was herstellende van een tumor in haar hoofd en wilde aansterken in de zon. Haar verblijf op Ibiza beviel zo goed, dat ze besloot te blijven. Om dat te bekostigen bedacht ze De Vakantievriendin. Een concept speciaal voor vrouwen. Onze Sabine liet zich door haar over het eiland leiden.

Corinne, De Vakantievriendin, en Sabine. Ⓒ Eigen beeld