Op vakantie met iemand die je nauwelijks kent: ’Als dat maar goed gaat’

Onze eerste ontmoeting vond eind vorig jaar plaats, tijdens een persreis van een paar dagen naar Curaçao. We bleken allebei gek op een flinke portie droge humor, lekker eten en zwemmen. En snorkelen, varen, dobberen… noem maar op, als het maar in of op het water gebeurt. Iedere ochtend stonden we voor dag en dauw op om vanaf het water te kijken naar een betoverende zonsopkomst en terwijl de rest van de groep op een strandbedje van een koud biertje nipte, verkenden wij de onderwaterwereld. Maar persreizen zijn door de drukke schema’s en vele indrukken ook mega vermoeiend en dus was er niet heel veel tijd om elkaar écht te leren kennen.

Eenmaal thuis zagen we elkaar nog één keer, bij mij in Rotterdam. Appen en bellen deden we ook al niet vaak - al zou dat ook kunnen liggen aan mijn bizar slechte skills op dat gebied. Toch bracht onze gezamenlijke liefde ons op een idee: Mexico! Op het plan kreeg ik verbaasde reacties. ‘Op vakantie met iemand die je bijna niet kent? Bijzonder…’ en ‘Weet je dat wel zeker?’ Een snelle flashback naar 2019 - toen ik in mijn eentje drie maanden wegging en ik ook wat criticasters trof - trok me over de streep. Dat werd de mooiste reis van m’n leven. Dit keer zou het vast precies zo lopen. En als het écht niet ging, konden we altijd nog allebei ons eigen plan trekken en elkaar pas weer zien bij de terugvlucht.

Toch wel een beetje gespannen kwam ik inmiddels ruim drie weken terug netjes drie uur voor onze vlucht vertrok aan op Schiphol. In de aanloop naar de vakantie was duidelijk geworden dat we allebei heel andere reizigers zijn. Roos is een planner, ik pak het vliegtuig en kijk wel waar ik uitkom. Roos bekijkt talloze filmpjes en foto’s over de bestemming, ik vermijd die juist omdat ik bang ben dat het ‘in het echt’ dan misschien tegenvalt. Als dat maar goed ging… Het begin was een klein beetje onwennig, maar toen we bij de McDonald’s zaten te ontbijten met friet en een burger - laat ons lekker, tijd bestaat niet op vliegvelden - waren we alweer dat olijke duo waaraan iedereen op Curaçao vroeg of wij zeker wisten dat we elkaar niet eerder hadden ontmoet.

Eenmaal in Mexico bleek dat we niet alleen tijdens de voorbereiding, maar ook op de plaats van bestemming heel anders waren. Nog voor ik de routebeschrijving erbij kon pakken, had Roos ‘m al in haar handen. En terwijl ik rondslenterde en tegelijkertijd naar al het moois omhoog, links, rechts én naar de weg probeerde te kijken, banjerde zij als een ware tourleider in sneltreinvaart van punt a naar punt b. Zij plaatste iedere avond trouw een update in haar Polarsteps-app, ik had na een paar dagen een bezorgde moeder aan de lijn, omdat ik niets van me had laten horen.

Toch bleken we ook genoeg gemeen te hebben. We wisselden diepe gesprekken over het leven af met stom gelul, hadden iedere dag buikpijn van het lachen en tikten biertjes, tequila en taco’s weg alsof het niets was. Toen Roos haar snorkelmasker vergat in de taxi, haalde ik stiekem opgelucht adem. Meestal ben ik degene die van alles vergeet. Tot ik voorstelde het bedrijf te bellen en tot de conclusie kwam dat ik mijn telefoon in dezelfde taxi had laten liggen. Soms zijn we dus ook allebei een beetje warrig.

Gelukkig zijn we goed thuisgekomen en kijken we terug op een topvakantie. De column die ik een tijd terug schreef, over het ontbreken van kinderloze single vriendinnen in mijn vriendenkring, kan de prullenbak in. We waren nog geen drie volle dagen thuis voor we weer afspraken omdat we elkaar misten. Oké, we zijn misschien een telefoon en een snorkelmasker armer, maar absoluut een fijne vriendschap rijker. En dat lijkt me een stuk belangrijker.