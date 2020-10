Alle meisjes uit 2003 vanaf nu dienstplichtig...

Ⓒ Getty Images

Vandaag zal er voor het eerst een dienstplicht-brief van Defensie op de mat vallen voor meisjes die in 2003 zijn geboren. Deze meiden worden of zijn allemaal binnenkort 17 jaar. Deze dienstplichtigen zullen alleen worden opgeroepen als er sprake is van een acute oorlog of oorlogsdreiging. Het betekent dus geen opkomstplicht, ondanks het feit dat de dienstplicht officieel nog wel bestaat.