Daghoroscoop 16 september - Laat je van je charmante kant zien, Tweelingen!

VANDAAG JARIG

In jouw werk kun je dit najaar een piek beleven, waardoor jouw zelfvertrouwen een enorme boost krijgt. Anderen zien naar je op en zullen je bewonderen. Wel moet jij je gezondheid in de gaten houden; voorkom dat je oververmoeid raakt. Luister naar de signalen die jouw lichaam je geeft.

RAM

Jouw zelfvertrouwen is groot maar jouw emoties beheersen kan moeite kosten. Verborgen factoren bemoeilijken de communicatie tussen jou en anderen. Misverstanden lokken ruzie uit en in een huwelijk kan de temperatuur hoog oplopen.

STIER

Een goede stemming en positieve aanpak kan jouw dag totaal veranderen. Iets waarvan je denkt dat het routine is kan een heel belangrijke activiteit blijken te zijn. Neem een advocaat in de arm als je betrokken raakt bij ruzie over vastgoed.

TWEELINGEN

Halverwege de ochtend zet een positieve trend in en die blijft de hele dag van kracht. Een prima dag om met anderen aan een project te werken of om teamactiviteiten te ontplooien. Laat je van jouw charmante kant zien.

KREEFT

De dag kan voor vreugde zorgen. Probeer je in het belang van jouw eigen welzijn te matigen in consumptief opzicht, want dat zou een grote kater tot gevolg kunnen krijgen. Raak niet op het slechte pad via onbetrouwbare vrienden.

LEEUW

Naarmate de uren verstrijken verloopt de dag beter. Een kleine ruzie kan constructief zijn als beide partijen de mening van de andere respecteren. Een brainstorm kan tot talloze ideeën leiden die onderzocht moeten worden.

MAAGD

Zelfvertrouwen leidt tot tolerantie en empathie; collega’s kunnen vrienden worden. Een gezamenlijk doel stimuleert teamwerk. Op sportief terrein kun je een aanbod krijgen om captain te worden. Grijp die kans met beide handen.

WEEGSCHAAL

Er kan een regen van geluk op jou vallen. Stijging van jouw inkomen is waarschijnlijk of je krijgt e.o.a. voorrecht. Neem de tijd om jouw vermogen in te schatten zodat je een verandering kunt invoeren die jouw stabiliteit garandeert.

SCHORPIOEN

Vertrouw op jouw intuïtie. Luister niet naar mensen die er een geheime agenda op na lijken te houden. Een zakelijke samenwerking wordt met succes bekroond. Een teveel aan zelfvertrouwen kan echter tot zinloze uitgaven leiden.

BOOGSCHUTTER

De positieve sfeer vandaag stelt je in staat het goede voorbeeld te geven. Er kan goed nieuws zijn over een baan. Je kunt op positieve feedback rekenen als je met publiek werkt. Aan vormen van vertraging komt een eind.

STEENBOK

Promotie behoort tot de mogelijkheden. Als je de zaken goed overziet en andere mensen het hoe en waarom van iets kunt uitleggen is de rol van docent je op het lijf geschreven. Ook een verzorgend beroep is iets voor jou.

WATERMAN

Uit onverwachte hoek kan spanning of stress ontstaan. Zodra je de dingen in het juiste perspectief plaatst komt er aan problemen een eind. Verder is het een positieve dag en kan er veel gelachen worden. Blijf dichtbij jouw partner.

VISSEN

Een romance met iemand uit een andere cultuur kan problemen geven van communicatieve aard. Misschien brengt het je ertoe een vreemde taal te leren en je horizon uit te breiden. Let vooral op veiligheid als je reisplannen hebt.

