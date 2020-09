Oh dáár komen bietjes vandaan!

Voedselkamp

Dit voedselkamp is voor kinderen die graag bewuster met eten willen omgaan. En een gezonder en duurzamer bewustzijn willen creëren. Tijdens dit voedselkamp laat boerin Marije Klever zien hoe een plantje uitgroeit tot bijvoorbeeld een volwaardige tomaat. Ook kunnen kinderen koeien en kalfjes aaien.

Waar en wanneer? Er zijn verschillende locaties - zoals de Meern (Utrecht), Deventer en Teuge (Apeldoorn) - en data waarop het voedselkamp plaatsvindt.

Ontwikkelboerderij

Deze ontwikkelboerderij is meer dan alleen een zorgboerderij. Hier kun je namelijk samen met je kind(eren) zelf een boeket samenstellen én frambozen en bramen plukken. Ideaal als je kind wil weten waar dat heerlijke fruit toch allemaal vandaan komt. Tevens kun je hier ook terecht voor koffie, thee en een echte boerenlunch. Ook kun je samen met je gezin meedoen aan een kookworkshop. Neem vantevoren contact op om te bevestigen dat jouw kind een geschikte leeftijd (8+) heeft voor de workshop.

Waar? Diessen (Noord-Brabant)

Wanneer? Elke maandag tot en met vrijdag

Pluktuin

Naast chalets die Hof Hazenberg verhuurt, kun je hier ook vers fruit en bloemen plukken. Dit bijzondere plekje in Zeeland biedt een oase van rust, zeker omdat je ook kan genieten van een taartje met vers fruit. Dit is een goede manier voor kinderen om te zien dat het verse fruit dat ze net zelf geplukt hebben, ook gebruikt kan worden in iets lekkers!

Waar? Aagtekerke (Zeeland)

Wanneer? Elke dag

Boerderij

Passie voor een biologisch boerenleven. Dat is wat Boerderij Groeizaam drijft. Naast een biologische winkel, kun je hier ook - onder begeleiding - houtbewerken en meer leren over voedsel in het algemeen. Eigenlijk betekent Boerderij Groeizaam de kortste weg van tuin naar tafel! Een leerzaam uitje voor het gehele gezin.

Waar? Emmeloord (Flevoland)

Wanneer? Elke woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur. En elke zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

Zelfpluktuin

Ook op Texel kan je terecht als je meer wil weten over voedsel. Van pluktuin tot kabouterpad, van boerderijwinkel tot theetuin; op Texel is het allemaal! Het kabouterpad is speciaal gemaakt voor kinderen tussen de 2 en 10 jaar oud, waarbij ze leren hoe een zaadje ’uitgroeit’ tot de allerlekkerste jam. Dit pad kan je combineren met de plukroute, om zo nóg meer te ontdekken over fruit, snackgroenten en bloemen. Tevens kun je producten kopen in de winkel of even tot rust komen met een kopje thee.

Waar? Texel (Noord-Holland)

Wanneer? Elke maandag tot en met zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur. NB: tót 26 oktober!

Pluktuin

Een eetbare tuin tussen de bomen, klinkt ideaal toch? In het Friese Schraard kun je - in overleg met de boer - groenten, fruit, kruiden en bloemen plukken. Tijdens de rondleidingen krijg je meer informatie over wat een plant nodig heeft om te groeien en wat voor toepassingen de speciale medische kruiden hebben. Ook als je meer wil weten over kippen ben je aan het juiste adres; deze pluktuin dient namelijk tevens als kippenopvang.

Waar? Schraard (Friesland)

Wanneer? Elke dag. NB: rondleiding op aanvraag!

Tuinderij

Hier kun je je eigen groenten en (klein) fruit oogsten die je diezelfde avond nog op je bord krijgt. Op deze tuinderij in Utrecht valt genoeg te beleven. Zo is er elk najaar een oogstfeest en ook kinderen zijn hier meer dan welkom om te plukken, proeven en wroeten in de aarde! Een educatief moment dat zo leuk is dat het niet aanvoelt als leren, maar enkel en alleen als plezier maken.

Waar? Kamerik (Utrecht)

Wanneer? Elke dag