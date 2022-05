’Goede reis Willibrord, ik hoop zo voor je dat er een hemel bestaat’

Verhalen achter het nieuws

’Wij maken weinig ruzie; dat lijkt heerlijk, maar er schuilt ook een gevaar in’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we iedere week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Annemieke Visser (41) is relatietherapeut voor stellen met kinderen. Ze is verloofd en al 12.5 jaar samen met Arjan (40). Ze hebben samen drie ...