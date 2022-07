Er komt een Love Island versie voor vijftigers! Moet er ook een Nederlandse versie komen?

De datingshow met de werktitel Your Mum, My Dad, is speciaal voor singles die op jonge leeftijd zijn gesetteld en op een oudere leeftijd opnieuw op zoek zijn naar de liefde. Zij worden door hun eigen kinderen gekoppeld aan elkaar en zullen, net als in de originele versie van de show, op een locatie met elkaar daten.

Verfrissend

In Nederland zijn de perfecte lichamen in realityshows zoals Love Island en Temptation Island nog de norm. Daarom zou het des te meer verfrissend zijn om eens echte lichamen te zien. Of de show met de veertigers en vijftigers ook zo goed zal scoren als de originele show, is nog de vraag. Onze redactie vindt deze nieuwe variant in ieder geval een verademing.

Collega M: Dit is briljant!

Collega P: Ik ben benieuwd! Ik ben die flawless en zongebruinde lichamen inmiddels wel beu.

Collega M: Wat verfrissend om bij Love Island eens échte lichamen te zien.

Zelfbeeld

Dergelijke realityshows met alleen maar perfecte lichamen zijn niet bepaald goed voor je zelfbeeld. Zo heeft de Mental Health Foundation in 2019 een onderzoek gedaan onder 4505 Britten tussen de 18 en 24 jaar en daaruit bleek dat 24 procent zich druk maakt om hun eigen lichamen door realityshows.

Praat mee

Wat vind jij? Vind jij het goed dat er een Love Island versie komt voor veertigplussers met échte lichamen? Denk je dat er ook een Nederlandse versie moet komen? Praat mee via onze Facebookpagina!