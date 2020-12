Kersthoofdgerecht: kip met sinaasappel

Of, als je toch alles bij de supermarkt wil halen, heel goed de etiketten lezen. Zo’n plofbeest wil je niet op tafel, toch? En al helemaal niet tijdens de feestdagen. De vuistregel: 1 ons kip mag ongeveer een euro kosten of zelfs iets meer. Weegt zo’n vogel 1,5 kilo en je betaalt er minder dan 15 euro voor dan heb jij misschien een koopje, maar heeft de kip zelf eigenlijk de rekening betaald.

Het gewicht is trouwens ook een goede maatstaf voor hoe lang de kip in de oven moet braden: een uur per kilo en laat hem daarna altijd nog even bijkomen onder een laagje aluminium. Dan trekken de smaken beter in het vlees. Bij de kip serveren we trouwens hasselbacks en geroosterde spruitjes, maar daar kom ik morgen op terug.

Recept kip met sinaasappel

Nodig:

1 kip van ongeveer 1,3 kilo

125 g roomboter

2 sinaasappels

Grof zeezout

Versgemalen peper

20 g tijm, blaadjes afgerist

2 el honing

50 g koude boter

Voorbereiden

Rasp de schil van een van de sinaasappels en pers een halve sinaasappel uit. Doe de boter in een kom en doe daar het grootste deel van de tijm, het zeezout, de sinaasappelrasp en 1 el sinaasappelsap doorheen. Prak met een vork door elkaar. Leg de kip voor je op een plank en maak met een lepel het vel op de borst los. Duw zoveel mogelijk sinaasappelboter onder het vel en masseer het over de borst heen en onder het vel van de oksels. Snijd de andere halve sinaasappel in dunne schijven en de tweede sinaasappel in 4 stukken. Doe de stukken sinaasappel in de holte onder de borst, met de rest van de tijm en alles wat je nog over hebt aan boter. Beleg de kip met de plakken sinaasappel. Dek af met aluminiumfolie en laat minstens 1 uur rusten in de koelkast.

Bereiden

Haal de kip uit de koelkast en laat hem op kamertemperatuur komen. Verwarm ondertussen de oven voor op 180 graden. Haal de folie van de kip, leg hem in een braadslee en zet deze in het midden van de oven. Zet de timer op 20 minuten. Haal de kip om de 20 minuten uit de oven en besprenkel hem rijkelijk met het braadvet. Haal na het eerste uur de sinaasappelschijven van de kip af en leg die even apart, anders worden ze te droog. na 5 x 20 minuten haal je de kip uit de oven. Leg hem op een schaal en dek hem af met folie en laat tien minuten rusten.

Roer ondertussen de aanbaksels los uit de ovenschaal en doe die in een pannetje, Giet de rest van het sap erbij en voeg 2 el honing toe. Zet de pan op laag vuur en laat kort inkoken. Snijd de boter in blokjes en klop die snel door de hete jus zodat deze een beetje bindt. Breng op smaak met peper en zout.

Haal de folie van de kip, giet je saus erover en leg de sinaasappelschijven terug op de borst. Doet nu niks meer voor de smaak, maar ziet er wel leuk uit.