VROUW Magazine Ellen Pieters: ’Er zo lelijk mogelijk uitzien vind ik heerlijk!’

Door Tanja Spaander Kopieer naar clipboard

’Bij mij gaan dingen nooit traag, opeens is er een afgrond en dan boem!’ Ⓒ Daniel Cohen/Lumen

Ze wilde één keer eens meedoen in een enorme voorstelling en dat is gelukt: vanaf deze week speelt Ellen Pieters (58) in Les Misérables. Haar personage Madame Thénadier is dik, lelijk en gemeen: héérlijk om te spelen, aldus de actrice. Zelf is ze ook helemaal niet ijdel.