’Ziek en verontrustend wat er op het gebied van abortusrecht gebeurt’

Zelfingenomen

De Republikeinse gouverneur Kevin Stitt maakte trots op Twitter bekend dat hij de ’hartslag-wet’ heeft ondertekend. Met een zelfingenomen blik houdt hij het papier omhoog; een papier waarmee hij feitelijk niets meer doet dan aan vrouwenrechten tornen. Wat maakt het hem uit; hij is een man, hij kan weglopen voor de gevolgen van zijn zaadlozing. Het is niet één, maar tien stappen terug in de tijd.

It’s the law

Het Amerikaanse Hooggerechtshof wil het federale recht op abortus schrappen. Dat kan grote gevolgen hebben voor Amerikaanse vrouwen; het land is op dit onderwerp namelijk diep verdeeld. Je moet dan in geval van een ongewenste zwangerschap maar net het geluk hebben dat je in een staat woont waar je baas in eigen buik mag zijn. Word je verkracht in Oklahoma en sta je na acht weken met een positieve test in handen, heb je pech. Dan baar je dat kind maar; it’s the law.

Geen eerlijke kans

Maar ook als je per ongeluk zwanger bent geraakt door je anticonceptie heen, geen stuiver hebt, geestelijk wankelt of absoluut niet klaar voor kinderen bent, heb je geen poot op om te staan. Dat kind moet er komen. Over de gevolgen daarvan maakt niemand zich druk. Dat zo’n kleintje geen eerlijke kans krijgt op een stabiel leven doet er niet toe. Had de moeder maar vóór de ’termijn’ van zes weken moeten constateren dat ze zwanger was.

Heksen op de waag

Laat je toch abortus uitvoeren, ergens illegaal dus, kunnen andere inwoners van Oklahoma daarover aan de bel trekken en een leuke bonus opstrijken van 10.000 dollar, omgerekend zo’n 9.500 euro. Tussentijdse reminder: Dit speelt dus echt nu, anno 2022, as we speak aan de andere kant van de oceaan in een Westers land. Nog even en we wegen weer heksen op een waag. Je weet het immers nooit met ons vrouwen.

Blijven vechten

Op een selecte groep strenggelovigen na, hoef je hier in Nederland aan niemand uit te leggen waarom we niet aan het recht op abortus moeten tornen, zou je zeggen. Toch is het ook hier iets waar we voor moeten blijven vechten. Nog steeds worden er dagelijks vrouwen op hun weg naar de abortuskliniek door bijvoorbeeld betogers van Stichting Schreeuw om Leven belaagd.

Slechte komedie

Of neem Annelies Strikkers, onderzoeker en publicist – hier op Twitter te vinden. Deze vrouw laat een plaatje zien van een foetus van 8 weken en vraagt daarbij: ’Dit is niets? Bepaalt de grootte hoeveel rechten je hebt? Hebben kleine mensen ook minder rechten?’ Het lijkt een stukje slechte komedie of iets van satire-site De Speld, maar ze meent het vergelijk bloedserieus. ’Het recht op leven is een mensenrecht’, schrijft ze. Dat vrouwen ook onder mensen vallen is voor nu even bijzaak.

Ingrijpende consequenties

En de ironie ook. Annelies zette zich met veel kabaal af tegen het vaccinatiebeleid, maar bepalen wat er in de baarmoeder van andere vrouwen gebeurt – met levenslange ingrijpende consequenties voor die vrouw én dat kind - vindt ze dan weer geen probleem. Laten we hier vooral de discussie niet opnieuw aangaan, wij hebben hier in Nederland wetten voor. Maar laat die wetten a.u.b. nooit gewijzigd worden.

Van de zotte

We moeten wereldwijd voor eens en voor altijd af van het idee dat abortussen prima gebruikt kunnen worden als anticonceptie. Geen vrouw zal dat zo zien; een abortus is ingrijpend en wordt zelden lichtzinnig genomen. Ik vind het ook van de zotte dat mannen in deze ook maar enige stem hebben. Terug in de tijd, dat is wat nu gebeurt. Ziek vind ik het. Ziek en uitermate verontrustend.