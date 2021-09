Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Miranda (47): ’Inmiddels heb ik mijn borsten omarmd, ze mogen er zijn!’

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

Miranda: „Naar de sportschool gaan vind ik drie keer niks en ik ben gek op lekker eten en drinken.” Ⓒ Stef Nagel

Onze populaire rubriek ’Blootgeven’ is weer terug van weggeweest. Elke week hult een VROUW-lezeres zich in lingerie en geeft zich - bijna - bloot. Deze week Miranda van Eldik (47). Ze is getrouwd, heeft drie kinderen (25, 23 en 14) en werkt bij de klantenservice. Ze is 1.76 meter lang, weegt 105 kilo en heeft maat 48.