Katja: Die aardbeving was heel eng

Katja Staartjes Ⓒ Fotografie Corné van der Stelt

Ze doen iets wat veel vrouwen niet (meer) doen. Maar voor Jacqueline van den Berg (62), Christa (52) en Katja Staartjes (57) is geen berg te hoog. In dit derde en laatste deel: Katja. Voor deze vijftiger is letterlijk geen berg te hoog; ze krijgt nog altijd een kick van bergbeklimmen. Ze is getrouwd met Henk Wesselius (60) en bedwong als eerste Nederlandse vrouw de Mount Everest (de hoogste berg ter wereld, op de grens van Nepal en Tibet, red.).