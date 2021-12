De vechtscheiding 99: ’Ik werp een blik op de buik van Sara, daar lijkt nog geen baby in te zitten’

Ik herken het adres meteen: Bas heeft de kinderen meegenomen naar Sara. De sukkel. Normaal gesproken bemoei ik me liever niet met wat er in de weekenden met Bas gebeurt, maar nu laat hij me geen keus: de kinderen meenemen naar Sara terwijl Lente duidelijk door zijn relatie met die slet aan het ontsporen is. Hoe dom kun je zijn? Ik moet ingrijpen, al was het maar om Lente te laten voelen dat ze wel op mij kan vertrouwen.

Fake gezin

Als ik aankom vliegt Lente naar buiten, met in haar kielzog de rest van het gezelschap. Ik werp een snelle blik op de buik van Sara. Daar lijkt nog geen baby in te zitten. Bas houdt Lente tegen en richt zich op mij. „Dit kun je niet maken, Anouk. Ik kom er zelf wel uit met de kinderen. Lente blijft hier.”

„Ik neem haar mee. Je houdt je niet aan de afspraken, Bas.”

„Er zijn hierover geen afspraken”, buldert Bas.

„Je weet dat ik geen zin heb in dit fake gezin. Ga maar lekker met iemand anders vadertje en moedertje spelen”, schreeuwt Lente eroverheen. Sara verschiet van kleur. Storm kijkt beschaamd weg. Bas lijkt even uit het veld geslagen, maar herpakt zich weer. „Luister, jongedame. Ik begrijp dat je het moeilijk hebt. Daarom zitten we nu allemaal in therapie. Maar dat betekent niet dat jij hier de dienst uitmaakt. Je moeder en ik zijn nog altijd de volwassenen die bepalen wat er gebeurt.”

Er schieten tranen in Lentes ogen. Ik zie dat Bas schrikt van het effect van zijn woorden. „We zitten niet in therapie omdat jij het moeilijk hebt”, zeg ik snel en strijk de tranen uit haar ogen. Ik ben het wel eens met zijn tweede stelling. Ouders bepalen. Maar als ik dat nu ga toegeven kost me dat populariteitspunten. Bas legt zijn hand op de schouders van Lente: „Kom je mee”, vraagt hij. Ze schudt haar hoofd en stapt in de auto. „Wat wil jij”, vraag ik aan Storm. „Ook mee.”

En zo zit ik opeens met de kinderen. Dat komt slecht uit. Ik heb morgen afgesproken met Samuel.

„We moeten hier wel over praten”, begin ik tegen de kinderen. „Moet dat? We moeten al zoveel praten.”„Dat begrijp ik, maar toch zit dit me niet lekker. Als ik jullie nu meeneem naar huis, wordt het de volgende keer nog moeilijker om naar papa te gaan.”

„Dat heeft hij dan zelf veroorzaakt.”

„Misschien wel, maar wat als jullie je nu wel aan de afspraak houden?”

„Hoe bedoel je?”

„Dit weekend zijn jullie bij Oma Mieke. Daar breng ik jullie nu naar toe.” Er klinken zwakke protesten, maar ik laat me niet meer overhalen en breng ze naar hun oma.

Open kaart

Nu heb ik weer mijn handen vrij om met Samuel te lunchen: „Gaat het goed”, vraagt hij bezorgd. „Je ziet er moe uit.”

„Ja, gedoe over de taxatie.” Ik wapper met mijn hand als teken dat ik daar niet over wil praten. „Ik heb je advies opgevolgd”, ga ik verder. „We doen nu de cursus Ouderschap Blijft.”

„Vertel. Hoe gaat dat?” Ik zucht. Sjaan en ik zijn geen goede match. „’Dus Lente vindt het leuk om met een oudere jongen te praten. Wat is daar erg aan?’ en ’Je denkt dat Lente ADHD heeft? Ja, natuurlijk. Laten we er meteen een label opplakken. Dat doen ouders van tegenwoordig graag. Een label met iets waar ze zelf niets aan kunnen doen.’ Ik kreeg de ene sneer na de ander van haar.”

„Misschien zijn de gezinsgesprekken beter,” troost Samuel. „Wanneer zijn die?”

„Volgende week. Bas heeft alvast een voorschot genomen op de sessies. Hij heeft de kinderen meegenomen naar Sara. Zonder aankondiging of overleg. Waarschijnlijk dacht hij ’als er ruzie van komt, praten we het wel uit bij Ouderschap blijft’.” Samuel schiet in de lach. „Misschien geen raar idee om de sessie te gebruiken voor moeilijke onderwerpen. Dat maakt het wel concreet. Kun je ze dan ook vertellen over ons?”

„Over ons?”

„Ja, dan kunnen we gewoon tegen iedereen eerlijk zijn. Het is toch veel fijner om hier openlijk van te genieten?”

Samuels woorden klinken nog lang na in mijn hoofd. Het zou fijn zijn om open kaart te spelen. Geen stiekem gedoe meer. Hoelang ik er over nadenk, hoe verleidelijker het wordt. De kinderen trekken nu toch naar mij toe. Misschien kunnen ze dit wel aan.

Pijnpunt

Tijdens het eerste gezinsgesprek inventariseert Sjaan onze pijnpunten: de boedelscheiding, de verkoop van het huis, Lentes gedrag, mijn interventie van afgelopen weekend. „En jullie?” vraagt Sjaan aan de kinderen. „Hebben jullie zaken waar jullie over willen praten?” „Ja,” antwoordt Lente meteen. „De relatie van papa. Papa vindt Sara belangrijker dan zijn kinderen. Wij hebben daar geen zin in. Mama heeft ook haar relatie opgegeven. Toch, mama?”

Vier paar ogen kijken mij vragend aan.