Daghoroscoop 24 augustus - Stier: Houd je huis schoon!

Jouw grootste belangstelling zal gaan naar plezier in het leven, naar creativiteit en (klein)kinderen, liefde en seks, geestelijk leven. Veel voldoening zul je proeven uit persoonlijke veranderingen en het herontdekken van religie, studie en buitenlandse reizen. Het wordt een interessant jaar.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

De trend is wat negatief maar maak je niet te veel zorgen. Geniet van de goede dingen in het leven, ook als niets volgens plan verloopt. Een commerciële deal of zakelijke transactie kan mislukken door gebrek aan financiële steun.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Verricht wat fysieke arbeid. Richt je op jouw directe leefomgeving; houd jouw huis schoon en ook jouw tuin als u die bezit. Begin een kruidentuin, dat kan ook in de vensterbank. Beheers je in gesprekken, anders ontstaat ruzie of een ongeluk.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Benader zaken met aandacht, gedraag je niet te zorgeloos en ga rustig door met ademhalen als fysieke energie te wensen overlaat. Er kan een ongeluk gebeuren maar alleen als ongeduld de overhand krijgt boven gezond verstand.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

De staldeur sluiten nadat het paard ontsnapt is lost jouw probleem niet op. Kijk vandaag goed uit voor je een sprong waagt en speel op veilig. Noteer goede ideeën die je echter niet meteen in daden moet willen omzetten.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Je kunt minder energiek zijn dan gebruikelijk. Beperk activiteiten als je vanavond extra energie nodig hebt voor jouw liefdeleven. Gehuwden moeten elkaar meer aandacht geven; vrijgezellen zullen tevreden omzien naar een leuke ontmoeting.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Plannen kunnen in jouw geest rondtollen en je doet er goed aan ze te noteren. Een persoonlijk project krijgt handen en voeten en je moet zich nu concentreren op details voor je ermee begint. Zorg dat je goed kunt doorwerken.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Een dag van tegenstrijdige trends; dat zal niet aangenaam zijn maar als je nuchter blijft en je aanpast komt alles op z’n pootjes terecht. Plan jouw dag dienovereenkomstig als jij kracht beperkt is, dan blijft jouw productiviteit constant.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Jouw populariteit neemt toe en je kunt in aanmerking komen voor promotie. De aantrekkingskracht die een collega op jou uitoefent kan je verwarren Houd jouw professionele en privéleven gescheiden en luister niet naar roddels.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Jouw vermogen met kosmische tegenstrijdigheden om te gaan kan tekort schieten terwijl ook jouw enthousiasme zich in een dalende lijn bevindt. Stel vermoeiende taken uit als je niet bent opgewassen tegen inspannend werk.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Problemen op bepaalde terreinen van jouw leven lijken minder ernstig te worden. Ontspan niet te veel en voorkom dat jouw aandacht verslapt. Bedenk een compromis als er tussen jou en jouw partner ruzie ontstaat over geld.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Ook al is de kosmos wat onberekenbaar, er is beslist licht aan het eind van de tunnel. Door zaken minder somber te zien en er een flinke dosis optimisme aan toe te voegen wordt het leven aangenamer voor jezelf en jouw omgeving.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Beheers je als iemand probeert jou de wet voor te schrijven. Als er te veel afspraken in jouw agenda staan zal haasten je helaas vertragen omdat je zaken opnieuw zult moeten doen. Loop collega’s niet voor de voeten en doe jouw werk gedegen.

